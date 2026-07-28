В Украине заговорили о возможных ударах баллистикой по Москве

В интервью он сообщил, что в настоящее время идет завершающий этап испытаний новой ракеты. После тестовых полетов «уже начнутся полеты на территорию России». «Военные будут определять, куда, но, думаю, это будут сразу какие-то значимые цели», — сказал Штилерман.

Вооруженные силы Украины могут начать наносить первые удары украинскими баллистическими ракетами по Москве уже этой осенью, заявил владелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что точные сроки поступления баллистических ракет на вооружение украинской армии будут зависеть от результатов испытаний двигателя: «Мы зальем двигатель, поставим его на стенд, проведем прожиг и посмотрим, как он отработает. Если будут какие-то неточности, будем все это фиксить. Но мы делаем все очень быстро».

Компания Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. В частности, она производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». О разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9 компания официально объявила в сентябре 2025 года. В феврале она показала первый тестовый запуск FP-7. Сообщалось, что ракеты FP-7 рассчитаны для ударов на расстояние до 250–300 км, а FP-9 — до 850 км.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приблизился к созданию собственной баллистической ракеты, которую можно будет применять для ударов по целям на территории России.

В 2024 году украинские власти сообщили об успешном испытании первой баллистической ракеты нового поколения, но ее характеристики не раскрыли. Также известен украинский проект баллистической ракеты «Сапсан» («Гром-2»), заявленная дальность которой составляет 500 км. О запуске серийного производства ракет заявляли в июне 2025 года. В декабре того же года Зеленский говорил о первом боевом применении «Сапсана».