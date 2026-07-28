В Баку будет жара в 36 градусов и ветер

29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Будет дуть северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 23–25° тепла, днем — 31–36° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем – 40-50%.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых горных территориях временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 22–27° тепла, днем — 35–39° тепла, местами 40° тепла, в горах ночью — 15-20° тепла, днем – 25-30° тепла.