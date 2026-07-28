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Оскорбляли чувства верующих и доигрались

обновлено 13:15
Инара Рафикгызы
13:15 1445

Сотрудниками полиции задержан пользователь соцсетей, оскорблявший чувства верующих.

Как сообщает haqqin.az, в отношении человека, публиковавшего в социальных сетях видеоролики под псевдонимом «Узеир Абас» и оскорблявшего религиозные убеждения, продолжаются процессуальные мероприятия.

Отмечается, что «Узеир Абас» публиковал в соцсетях материалы, касающиеся религиозных книг и верований, позиционируя себя как писателя-публициста.

*** 12:45 

В Габале арестован тиктокер, который в социальных сетях проявлял неуважение к обществу, а также неэтичное поведение, противоречащее национальным и духовно-нравственным ценностям. Как сообщает haqqin.az, сотрудниками полиции задержан Максуд Багиров, известный в TikTok под псевдонимом Çevik, выступающий с призывами против религии.

Габалинский районный отдел полиции составил в отношении тиктокера протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках (совершение действий, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу, при их публичной демонстрации в интернете или информационно-телекоммуникационной сети — то есть произнесение нецензурных выражений, совершение жестов, создающих такое впечатление, либо демонстрация частей тела в форме, противоречащей моральным нормам и национально-духовным ценностям). После этого дело было передано в суд.

Решением суда Максуд Багиров арестован на 10 суток. 

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