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Крым под ударом: горела подстанция, нет света...

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Поздно вечером 27 июля и ночью 28 июля в аннексированном РФ Крыму прогремели взрывы, работали российские средства ПВО и мобильные огневые группы, в Севастополе российские власти объявляли воздушную тревогу, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на своих подписчиков.

По данным телеграм-канала, в районе аэродрома «Кача» «стреляла зенитка», также был слышен «взрыв в районе Федюхиных высот» в Севастополе. В Бахчисарайском районе подписчики сообщили о дронах «в направлении Севастополя».

Как сообщили крымские источники «Крым.Реалии», пролет беспилотников также фиксировали над Феодосией и окраинами. Два взрыва прозвучали в Симферополе – «ориентировочно со стороны поселка Гвардейское», где расположен российский военный аэродром. В Севастополе у мыса Фиолент в районе дислокации российских воинских частей работали мобильные огневые группы.

В Феодосии «после прилета горела электроподстанция на Керченском шоссе». Это крупный объект – Феодосийские высоковольтные магистральные электросети, по которому уже «прилетало 1 июля».

В результате атаки «Керчь без света» в «большей части города» Феодосии также исчезла электроэнергия.

В Генштабе ВСУ утром 28 июля заявили о поражении двух военных объектов в аннексированном Крыму. Указывается, что атакованы склады материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички.

Российское Минобороны ситуацию не комментировало.

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