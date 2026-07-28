Крым под ударом: горела подстанция, нет света...

Поздно вечером 27 июля и ночью 28 июля в аннексированном РФ Крыму прогремели взрывы, работали российские средства ПВО и мобильные огневые группы, в Севастополе российские власти объявляли воздушную тревогу, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на своих подписчиков.
По данным телеграм-канала, в районе аэродрома «Кача» «стреляла зенитка», также был слышен «взрыв в районе Федюхиных высот» в Севастополе. В Бахчисарайском районе подписчики сообщили о дронах «в направлении Севастополя».
Как сообщили крымские источники «Крым.Реалии», пролет беспилотников также фиксировали над Феодосией и окраинами. Два взрыва прозвучали в Симферополе – «ориентировочно со стороны поселка Гвардейское», где расположен российский военный аэродром. В Севастополе у мыса Фиолент в районе дислокации российских воинских частей работали мобильные огневые группы.
В Феодосии «после прилета горела электроподстанция на Керченском шоссе». Это крупный объект – Феодосийские высоковольтные магистральные электросети, по которому уже «прилетало 1 июля».
В результате атаки «Керчь без света» в «большей части города» Феодосии также исчезла электроэнергия.
В Генштабе ВСУ утром 28 июля заявили о поражении двух военных объектов в аннексированном Крыму. Указывается, что атакованы склады материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички.
Российское Минобороны ситуацию не комментировало.