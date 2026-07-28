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Турция строит путь в Армению

13:02 929

Турция дает старт работам по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке, ведущем к армянскому городу Гюмри. Об этом сообщил мэр приграничного турецкого города Акьяка Эрджан Топташ. По его оценкам, восстановительный процесс рассчитывают завершить в течение двух–трех месяцев.

В рамках проекта уже официально объявлен тендер на проведение строительных работ, которые также включают прокладку грунтовой дороги между Акьякой и Гюмри.

По словам главы Акьяки, возобновление работы железнодорожного сообщения придаст мощный импульс экономикам обеих стран и откроет новые перспективы для совместных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства.

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