Турция строит путь в Армению

Турция дает старт работам по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке, ведущем к армянскому городу Гюмри. Об этом сообщил мэр приграничного турецкого города Акьяка Эрджан Топташ. По его оценкам, восстановительный процесс рассчитывают завершить в течение двух–трех месяцев.

В рамках проекта уже официально объявлен тендер на проведение строительных работ, которые также включают прокладку грунтовой дороги между Акьякой и Гюмри.

По словам главы Акьяки, возобновление работы железнодорожного сообщения придаст мощный импульс экономикам обеих стран и откроет новые перспективы для совместных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства.