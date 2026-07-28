Азербайджан и Центральная Азия сойдутся в Иссык-Куле. От Среднего коридора до геополитики

Силовики попросили жителей и туристов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут на Иссык-Куль.

Водителей и жителей региона просят учитывать возможные временные ограничения движения при планировании поездок. Министерство внутренних дел Кыргызстана также предупредило, что дорога от аэропорта Тамчи до Чолпан-Аты будет периодически закрываться в связи с мерами безопасности, связанными с саммитом, запланированным на эти даты.

Он предупредил, что дорога из международного аэропорта Тамчи в Чолпон-Ату будет перекрыта с 30 июля по 1 августа в связи с саммитом, который впервые пройдет в этом городе, расположенном на берегу озера Иссык-Куль. По словам Алагозова, в запланированном саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев , президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и ряд других глав государств.

В курортном городе Чолпон-Ата в Кыргызстане идет подготовка к саммиту «Центральная Азия – Азербайджан». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Следует отметить, что существует ряд форматов сотрудничества с участием пяти центральноазиатских республик. Например, в апреле 2025 года в городе Самарканде, Узбекистан, впервые состоялся саммит Европейского союза — Центральной Азии. Второй саммит в рамках формата сотрудничества Центральная Азия — Россия прошел в октябре того же года. Кроме того, функционирует формат сотрудничества Центральная Азия — США. Основа формата Азербайджан — Центральная Азия была заложена 16 ноября 2025 года. В этот день на Консультативном совещании глав государств Центральной Азии, состоявшемся в столице Узбекистана с участием президента Ильхама Алиева, Азербайджану был предоставлен статус полноправного участника этого формата.

Первая консультативная встреча глав республик Центральной Азии состоялась в августе 1990 года в Алматы - еще до распада СССР. Уже в августе 1991 года к этому формату присоединился Азербайджан. На сегодняшний день состоялось в общей сложности 7 консультативных встреч центральноазиатских республик, в трех из которых принял участие Азербайджан.

Создание нового формата с участием Азербайджана имеет большое значение на фоне укрепления связей между Центральной Азией и Южным Кавказом. Азербайджан играет роль связующего звена между этими двумя регионами, а в более широком смысле — между Востоком и Западом, Севером и Югом. Коридор, проходящий через Каспийское море, создает благоприятные возможности доступа для стран Центральной Азии как на азербайджанский рынок, так и на рынок Грузии, Турции и Европейского союза. Это позволяет диверсифицировать транспортные маршруты и снизить зависимость внешней торговли от ограниченного числа маршрутов.

В этом контексте Азербайджан также является ключевой страной для развития отношений между Центральной Азией и Европейским союзом.

В своем выступлении на Консультативной встрече по Центральной Азии Ильхам Алиев заявил, что, несмотря на расположение Баку на Южном Кавказе, благодаря активному взаимодействию Азербайджан и страны Центральной Азии образуют единый геополитический и геоэкономический регион, значение которого в мире неуклонно растет.

«Мы успешно взаимодействуем в рамках различных международных организаций, поддерживаем инициативы друг друга и вырабатываем общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера», - подчеркнул глава государства.

Эдвард Романов, сотрудник Центра экономических исследований и реформ при президенте Узбекистана, пишет, что в последние годы Центральная Азия все чаще появляется в международном взаимодействии как единый регион. Наряду с двусторонними отношениями развиваются форматы «Центральная Азия плюс», позволяющие странам согласовывать общие интересы и обсуждать вопросы торговли, инвестиций, промышленного сотрудничества, транспорта, энергетики и безопасности с внешними партнерами.

Таким образом, форматы «Центральная Азия плюс» позволяют региону одновременно развивать сотрудничество по нескольким направлениям. Их назначение заключается не в выборе одного партнера или маршрута, а в расширении экономических связей и повышении устойчивости региона к внешним изменениям.

«Формат «Центральная Азия + Азербайджан» отличается от других площадок тем, что Азербайджан непосредственно связан с регионом через Каспийское море и является ключевым элементом транспортных маршрутов, ведущих в направлении Южного Кавказа, Турции и Европы. Для Центральной Азии Азербайджан является важным транзитным, инвестиционным и промышленным партнером. Для Азербайджана страны Центральной Азии являются растущим рынком и источником грузопотоков для портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры. Поэтому новый формат имеет не только политическое, но и конкретное экономическое содержание», - пишет автор.

В статье отмечается, что расширение торговли и промышленной кооперации требует надежной транспортной инфраструктуры. Для Узбекистана, не имеющего прямого выхода к морю, развитие альтернативных маршрутов является одним из основных условий повышения устойчивости внешней торговли.

Средний коридор соединяет Китай и Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и Европой. Грузы из Узбекистана могут доставляться через Казахстан или Туркменистан к каспийским портам, затем морским транспортом – в Азербайджан и далее через Грузию и Турцию либо через Черное море на европейские рынки.

При этом, по оценке Всемирного банка, при проведении необходимых инфраструктурных и организационных реформ грузовые перевозки по Среднему коридору к 2030 году могут увеличиться втрое, а время доставки – сократиться вдвое.

Кроме того, ожидается, что открытие Зангезурского коридора также создаст дополнительные возможности для всех государств Центральной Азии. «Для Узбекистана формат «Центральная Азия + Азербайджан» создает возможности расширения экспорта, диверсификации транспортных маршрутов и привлечения инвестиций в производство и логистику, а для других стран Центральной Азии он открывает дополнительный выход на западные рынки. Дальнейшее значение формата будет определяться тем, насколько последовательно страны смогут развивать Средний коридор и дополнять транспортную повестку промышленной и инвестиционной кооперацией, и предстоящая встреча в рамках формата может придать практический импульс для реализации самых смелых и взаимовыгодных проектов», - отметил Э.Романов.