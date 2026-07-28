Генштаб ВСУ об ударе по Удмуртии

В понедельник, 27 июля, украинские военные поразили входящий в систему Росрезерва комбинат «Приоритет» в Удмуртии, заявили в Генштабе ВСУ.

Этот комбинат является стратегическим объектом закрытого типа под военизированной охраной и выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения, отметили в Генштабе.

В результате удара, по данным украинских военных, на объекте начался пожар.

Накануне в Удмуртии объявляли режим «Опасное небо», а глава республики Александр Бречалов заявил о «самой массированной атаке» украинских беспилотников на регион.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ атаковали «нефтяной объект в Удмуртии, находящийся в 1300 км от государственной границы Украины», но название предприятия не уточнял.

Издание Astra писало, что целью ВСУ мог быть именно комбинат «Приоритет», расположенный в поселке Борок в Камбарском районе республики.