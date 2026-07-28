Трамп меняет отношение к Зеленскому

По словам собеседников газеты, Трамп «впечатлен стойкостью» Зеленского, который ведет боевые действия глубоко на российской территории. Это изменение произошло после нескольких встреч в кулуарах международных саммитов, во время которых украинский президент пытался завоевать расположение Трампа, отметили источники, что является частью согласованной кампании европейских лидеров, направленной на улучшение отношений.

В последние недели президент США Дональд Трамп выражает оптимизм в отношении Украины и ее лидера Владимира Зеленского, рассказали изданию The Wall Street Journal источники.

Трамп стал восхищаться украинской индустрией беспилотников, особенно ее способностью защищаться от тех самых беспилотников, с которыми сталкиваются США в войне с Ираном, добавили источники.

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, Трамп любит победителей – и Зеленский, по мнению главы Белого дома, все больше похож на такого.

Сохранится ли новое уважение Трампа к Зеленскому – вопрос открытый, отмечает издание. Люди, близкие к Трампу, заметили, что его взгляды иногда быстро меняются, добавив, что президент РФ Владимир Путин в прошлом доказал способность эффективно доносить свою позицию до Трампа и некоторых его помощников. Представитель Белого дома заявил, что президент и его команда настроены играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной и вести переговоры с обеими сторонами. Трамп оптимистично настроен в отношении возможности заключения мирного соглашения, добавил представитель.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ключевой темой встречи Зеленского и Трампа 28 июля станет мирный процесс между Украиной и РФ.