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Трамп меняет отношение к Зеленскому

по данным The Wall Street Journal
13:32 680

В последние недели президент США Дональд Трамп выражает оптимизм в отношении Украины и ее лидера Владимира Зеленского, рассказали изданию The Wall Street Journal источники.

По словам собеседников газеты, Трамп «впечатлен стойкостью» Зеленского, который ведет боевые действия глубоко на российской территории. Это изменение произошло после нескольких встреч в кулуарах международных саммитов, во время которых украинский президент пытался завоевать расположение Трампа, отметили источники, что является частью согласованной кампании европейских лидеров, направленной на улучшение отношений.

Трамп стал восхищаться украинской индустрией беспилотников, особенно ее способностью защищаться от тех самых беспилотников, с которыми сталкиваются США в войне с Ираном, добавили источники.

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, Трамп любит победителей – и Зеленский, по мнению главы Белого дома, все больше похож на такого.

Сохранится ли новое уважение Трампа к Зеленскому – вопрос открытый, отмечает издание. Люди, близкие к Трампу, заметили, что его взгляды иногда быстро меняются, добавив, что президент РФ Владимир Путин в прошлом доказал способность эффективно доносить свою позицию до Трампа и некоторых его помощников. Представитель Белого дома заявил, что президент и его команда настроены играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной и вести переговоры с обеими сторонами. Трамп оптимистично настроен в отношении возможности заключения мирного соглашения, добавил представитель.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ключевой темой встречи Зеленского и Трампа 28 июля станет мирный процесс между Украиной и РФ.

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