Трамп выступит с речью на похоронах Грэма

Президент США Дональд Трамп произнесет речь на похоронах сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран мира, в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ABC News.

Ожидается, что церемония прощания будет проходить два дня.

Линдси Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года от разрыва аорты.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.