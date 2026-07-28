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Ревность до добра не довела: 18 лет за убийство жены

Инара Рафикгызы
13:48 263

Сумгаитский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по делу 24‑летнего жителя Шемахинского района Парвиза Тагиева, обвиненного в убийстве своей супруги. Трагедия произошла 6 ноября прошлого года: 19‑летняя Гюльтекин Эйналова была застрелена в доме своих родственников. Полиция задержала ее мужа по горячим следам.

Уголовное дело расследовала прокуратура Шемахинского района. Выяснилось, что Тагиев является ветераном Второй Карабахской войны, позже служил в местном отделе полиции. За несколько месяцев до происшествия он уволился по собственному желанию. Следствие установило, что Тагиев ревновал супругу и был уверен, что она ему изменяет. Основанием для подозрений, по его словам, была ее манера одеваться. В день убийства он тайно вошел в комнату, где спала Гюльтекин, разбудил ее и трижды выстрелил. Молодая женщина погибла на месте. Пара была жената всего несколько месяцев: Гюльтекин приходилась Тагиеву двоюродной сестрой.

На суде Тагиев признал вину частично. Он заявил, что супруги находились в процессе развода. По его словам, утром он пришел в дом родственников Гюльтекин, открыл дверь, подготовил оружие и вошел в комнату, где спали Гюльтекин и ее сестра. После короткого разговора он достал оружие и выстрелил три раза, а затем убежал.

В своих показаниях Тагиев рассказал, что семьи не одобряли их брак, но молодые настояли на свадьбе. После женитьбы у пары появились долги, а Гюльтекин хотела переехать в город. На этой почве возникали постоянные ссоры. Во время одной из них Тагиев ударил супругу, после чего ее мать забрала дочь к себе. Позже Гюльтекин подала заявление о разводе и отказывалась общаться с мужем. Тагиев утверждает, что пришел поговорить, а не убивать.

Единственным свидетелем преступления стала сестра погибшей Гюлай. Она рассказала, что проснулась от шума и увидела Тагиева, сидящего на кровати рядом с Гюльтекин. По ее словам, он молча смотрел на супругу, затем сказал, что пришел увидеть ее «в последний раз», достал оружие и выстрелил несколько раз в область сердца.

Суд признал Тагиева виновным и назначил ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.

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