Финляндия закрыла небо и море вблизи двух городов

Силы обороны Финляндии в качестве меры предосторожности, связанной с атаками украинских беспилотников на территорию России, ограничили доступ в воздушное и морское пространство близ городов Котка и Хамина. Об этом сообщает финское онлайн-издание Yle.

«Ограничение на использование воздушного пространства вступило в силу после восьми утра. Морская зона была закрыта вскоре после этого. Ограниченная территория на западе граничит с районом Кауниссаари, на севере - с портом Хамина», - говорится на русскоязычном сайте издания.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Генштаба ВС Финляндии, закрытие морских районов и воздушного пространства необходимо, чтобы можно было безопасно нейтрализовать дроны, которые могут случайно залететь на территорию Финляндии.

Ранее, 17 июля, подобные ограничения вводились в восточной части Финского залива.