Новые послы Азербайджана в Италии, Казахстане и Таджикистане

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Эльчин Нариман оглы Гусейнли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия, а также в Народной Республике Бангладеш, Королевстве Бутан, Мальдивской Республике, Непале и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

Согласно другому распоряжению главы государства, Эльчин Гусейнли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Италии.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева Алимирзамин Гаввам оглы Аскеров отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Таджикистане. Другим распоряжением главы государства Алимирзамин Аскеров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Казахстан.

Также президент Азербайджана подписал распоряжение об отзыве Агалара Рагим оглу Атамогланова с должности посла Азербайджана в Казахстане.

Глава государства подписал распоряжение о назначении Эльхана Джахангир оглу Гахрамана чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.