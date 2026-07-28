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СВР предупреждает Армению: Утонете – спасать не будем

14:13 2648

В Брюсселе «сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза», говорится в заявлении Службы внешней разведки России.

Подчеркивается, что «обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость гребущих в сторону ЕС армянских властей».

«В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну в Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.

Вместе с тем брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его «достижений» на пути евроинтеграции.

В частности, от правительства Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов. Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в «прекрасном далеком» превратить Армению в «процветающий перекресток мира».

Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС», - сказано в сообщении.

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