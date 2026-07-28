Остановился крупнейший независимый нефтезавод России

Тюменский НПЗ полностью остановил переработку нефтяного сырья и выпуск нефтепродуктов ‌с 25 июля после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их словам, в результате удара на заводе, принадлежащем компании «РИ Инвест», загорелась установка ‌гидроочистки дизельного топлива производительностью 2,6 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых автобензинов (КУПВБ). Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, собеседники Reuters не знают.

Способный перерабатывать 9 млн тонн нефти в год, Тюменский НПЗ является крупнейшим независимым нефтезаводом в России. Его бензиновый комплекс был построен по лицензии американской UOP и введен в работу в 2018 году.

Выпускающий в год около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 млн тонн дизтоплива, Тюменский НПЗ стал шестым крупным нефтезаводом, остановившим выпуск из-за атак БПЛА с начала месяца. Ранее прекратили переработку НПЗ «Газпромнефтехим Салават» (14 июля), Сызранский НПЗ «Роснефти» (12 июля), Саратовский НПЗ (8 июля), Омский НПЗ (6 июля) и «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла» (2 июля).