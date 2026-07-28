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Песков о разговоре Путина и Алиева
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Песков о разговоре Путина и Алиева

Песков о разговоре Пашиняна с Путиным

14:36 1221

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не назвал точных сроков проведения в стране референдума о вступлении в ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, точных сроков названо не было», — сказал Песков.

Он добавил, что во время беседы «была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума». «Это очень важно», — заключил пресс-секретарь.

Накануне в пресс-службе премьера Армении сообщили, что во время телефонного разговора он попросил Владимира Путина решить проблемы с импортом армянских товаров. Также он заявил российскому президенту, что проведение референдума по теме ЕС «возможно только после направления Арменией официальной заявки в ЕС для членства».

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