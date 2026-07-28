Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО

Истребитель F-16 утром 26 июля уничтожил над территориальными водами Румынии российский беспилотник, ставший уже третьим за последние три дня, сообщил президент страны Никушор Дан в социальной сети X.
Он заявил, что в связи с произошедшим Бухарест выражает решительный протест. «Нетерпимо, чтобы российские беспилотники продолжали нарушать границы воздушного пространства Румынии, которое одновременно является и воздушным пространством НАТО, а еще и Евросоюза», – написал румынский лидер.
По словам Дана, инцидент произошел в районе Сулина-Чилия. Согласно данным расследования Генеральной прокуратуры Румынии, сбитый беспилотник относится к типу «Шахед», который используется российскими войсками в ходе войны в Украине.
Чем же могут обернуться подобные провокации? Москва испытывает НАТО на прочность? Для чего?
Своим мнением на сей счет поделились с haqqin.az известные иностранные специалисты.
Украинский военный эксперт и историк Михайло Жирохов заявил, что вариантов развития ситуации и причин этого несколько.
«Первое, что приходит на ум, конечно же, что Россия пытается нащупать моменты, как может реагировать НАТО и Румыния в том числе.
Второй момент — это, конечно же, работа системы радиоэлектронной борьбы Украины, которая за последние годы действует очень эффективно и частично может изменять координаты целей и, собственно говоря, изменять сами маршруты пролетов. Я не думаю, что на это можно отнести все три случая, но по крайней мере те беспилотники, которые залетают в Молдову, работают именно по такому принципу.
В целом да, Россия готовится воевать с НАТО, но не сейчас и не завтра, ей нужны какие-то подготовительные меры. И одной из таких подготовительных мер является именно понимание, насколько далеко может зайти НАТО в уничтожении ударных беспилотников», - считает Жирохов.
Румынский политический аналитик Михай Исак полагает, что недавний инцидент подтверждает - Румыния больше не имеет дела с периодическими последствиями войны в Украине, а сталкивается с повторяющейся и все более опасной моделью поведения в сфере безопасности.
«27 июля Министерство обороны Румынии обнаружило воздушную цель примерно в 36 километрах к востоку от Сулины и подняло в воздух два истребителя F-16. Беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Румынии, после чего пересек границу по Дунаю обратно в сторону Украины. Согласно последней официальной информации, он не был сбит, поэтому это событие не следует описывать как четвертый перехват.
Однако этот инцидент произошел после того, как Румыния сбивала беспилотники три дня подряд — 24, 25 и 26 июля. Первый был уничтожен недалеко от Падины в уезде Бузэу после проникновения на румынскую территорию гораздо глубже, чем большинство предыдущих дронов. Второй был сбит недалеко от дельты Дуная, а третий — над территориальными водами Румынии, примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сулины. Беспилотник, сбитый 24 июля, позже был идентифицирован как аппарат типа «Шахед», используемый Россией в атаках против Украины. К 26 июля румынские власти зафиксировали 33 несанкционированных влета дронов с начала полномасштабного вторжения России.
Самым непосредственным последствием станет более решительная военная позиция Румынии и НАТО в регионе Черного моря и Дуная. Следует ожидать увеличения количества патрулей истребителей, дополнительных систем радаров и радиоэлектронной борьбы, мобильных подразделений по борьбе с дронами и более тесной координации между Румынией, Украиной и союзниками по НАТО.
Вторым последствием является растущий риск просчета. До сих пор Румынии удавалось перехватывать беспилотники без жертв среди гражданского населения. Но ситуация может кардинально измениться, если дрон ударит по населенному пункту, энергетическому объекту, порту, военному объекту или коммерческому самолету. В таком сценарии политическое давление на Бухарест и НАТО с целью предоставления гораздо более решительного ответа существенно возрастет.
Нарушение воздушного пространства не влечет за собой автоматическую активацию Статьи 5 устава НАТО. Статья 5 применяется, когда союзники в каждом конкретном случае определяют, что произошло вооруженное нападение. Более оперативным политическим инструментом была бы Статья 4, которая позволяет стране-союзнику запрашивать консультации, когда ее территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой. Такие консультации могут привести к дополнительному военному развертыванию и коллективным мерам обороны. Проверяет ли Москва НАТО? По моей оценке, да — по крайней мере, по сути и по замыслу.
Все же следует различать установленные факты и стратегическую оценку. Пока нет достаточных криминалистических доказательств, чтобы утверждать, что каждый беспилотник был намеренно запрограммирован на вход на румынскую территорию. Отдельные дроны могут отклоняться из-за технических проблем, навигационных ошибок или радиоэлектронной борьбы. Тем не менее после неоднократных нарушений и четырех дней вторжений подряд аргумент о том, что это лишь единичные несчастные случаи, становится все труднее поддерживать. Россия проводит крупномасштабные атаки беспилотников всего в нескольких километрах от территории НАТО и сознательно допускает возможность пересечения границы этими средствами поражения. Каждый такой инцидент может предоставить Москве сведения о зоне покрытия радаров Румынии и НАТО, времени реакции, процедурах командования, правилах применения силы и политической готовности использовать силу.
Существует также экономический расчет. Относительно недорогой дрон типа «Шахед» может заставить Румынию и ее союзников задействовать F-16, активировать сети радаров, объявлять чрезвычайные предупреждения и потенциально использовать гораздо более дорогие ракеты-перехватчики. Целью может быть истощение ресурсов, нормализация мелкомасштабных нарушений и постепенная проверка того, какое давление НАТО будет терпеть до изменения своей позиции.
Также преследуется психологическая и политическая цель. Она направлена на создание страха среди сообществ вблизи границы, усиление общественной тревоги, формирование аргументов против продолжения помощи Украине и проверку единства Альянса. Сама НАТО охарактеризовала неоднократные нарушения воздушного пространства Россией как часть более широких усилий по проверке решимости и оперативности союзников, а также по созданию страха, нестабильности и политического давления», - сказал Исак.
В то же время, по его словам, Москве выгодно сохранять определенную степень правдоподобного отрицания. Она может заявить, что дрон вышел из строя или сбился с курса, при этом наблюдая за реакцией НАТО. Это типично для давления в «серой зоне», действующего ниже порога явного военного нападения, но достаточно настойчиво, чтобы ослабить сдерживание и прощупать пределы противника. На дипломатическом фронте 29 мая 2026 года, после того как российский дрон «Герань-2» попал в жилой дом в Галаце, ранив двух человек, Румыния решила закрыть Генеральное консульство России в Констанце и объявила генерального консула России персоной нон грата. Эта мера была значимой, поскольку Констанца является главным черноморским портом Румынии и стратегическим узлом для операций НАТО, региональной торговли и помощи Украине.
«Москва ответила 25 июня, вызвав посла Румынии в России Кристиана Истрате в МИД РФ. Его уведомили о том, что исполняющий обязанности главы Генерального консульства Румынии в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата и что Россия отзывает согласие на работу этого консульского учреждения. Практически Москва ответила на закрытие в Констанце, вынудив закрыть консульство Румынии в Санкт-Петербурге», - рассказал политолог.
По его словам, эти меры не означают разрыва дипломатических отношений, так как оба посольства продолжают работу.
«Однако они показывают, что румынско-российские отношения вступили в фазу конфронтации. Вызов посла — это официальное политическое предупреждение, а закрытие консульства и высылка его высокопоставленного представителя налагают конкретные дипломатические издержки. Опасность заключается в том, что военные инциденты и дипломатические меры возмездия могут начать подпитывать друг друга. Румыния должна реагировать твердо и в тесной координации с НАТО, сохраняя каналы связи для снижения риска просчета.
Республика Молдова в нескольких отношениях еще более уязвима, чем Румыния. Молдова является партнером НАТО, а не членом блока, и поэтому не защищена обязательством Альянса по коллективной обороне согласно Статье 5. Ее возможности по наблюдению за воздушным пространством и противовоздушной обороне также существенно более ограничены. Молдавские официальные лица сообщили о более чем 40 несанкционированных нарушениях воздушного пространства с начала войны. 13 июля 2026 года российский «Герань-2», российская версия Shahed-136, вошел в воздушное пространство Молдовы во время атак на Одесскую область и разбился недалеко от Копанки в Каушанском районе. Дрон упал примерно в 50 метрах от дома и нес осколочно-фугасную боевую часть, содержащую около 40 килограммов взрывчатки. К счастью, обошлось без жертв, и военные специалисты позже нейтрализовали устройство.
Для Молдовы опасность носит не только военный характер. Беспилотник может убить мирных жителей, повредить электросети, транспортную инфраструктуру или общественные здания и вынудить временно закрыть национальное воздушное пространство. Подобные инциденты также могут использоваться с помощью дезинформации для запугивания населения, подрыва доверия к властям и усиления политической поляризации. Поэтому Молдове необходим более быстрый доступ к современным трехмерным радарам, мобильным системам борьбы с дронами, оборудованию для радиоэлектронной борьбы и недорогим дронам-перехватчикам. Также важно сотрудничество с Румынией и Украиной в режиме реального времени в области радиолокации и раннего предупреждения. Конституционный нейтралитет не может обнаружить или перехватить приближающийся беспилотник. Нейтралитет — это политический статус, а не потенциал противовоздушной обороны.
Таким образом, надлежащий ответ со стороны Румынии и НАТО должен быть твердым, но тщательно выверенным. Ни Бухаресту, ни Альянсу не следует превращать каждое отдельное вторжение в объявление войны. Но неоднократные нарушения не должны становиться нормой. Предсказуемый перехват, прозрачное установление виновных, усиление региональной противовоздушной обороны и соразмерные дипломатические и военные издержки — лучший способ сдержать дальнейшие проверки со стороны России, избегая при этом неконтролируемой эскалации», - заключил Исак.