Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО

Истребитель F-16 утром 26 июля уничтожил над территориальными водами Румынии российский беспилотник, ставший уже третьим за последние три дня, сообщил президент страны Никушор Дан в социальной сети X. Он заявил, что в связи с произошедшим Бухарест выражает решительный протест. «Нетерпимо, чтобы российские беспилотники продолжали нарушать границы воздушного пространства Румынии, которое одновременно является и воздушным пространством НАТО, а еще и Евросоюза», – написал румынский лидер. По словам Дана, инцидент произошел в районе Сулина-Чилия. Согласно данным расследования Генеральной прокуратуры Румынии, сбитый беспилотник относится к типу «Шахед», который используется российскими войсками в ходе войны в Украине. Чем же могут обернуться подобные провокации? Москва испытывает НАТО на прочность? Для чего? Своим мнением на сей счет поделились с haqqin.az известные иностранные специалисты.

Украинский военный эксперт и историк Михайло Жирохов заявил, что вариантов развития ситуации и причин этого несколько. «Первое, что приходит на ум, конечно же, что Россия пытается нащупать моменты, как может реагировать НАТО и Румыния в том числе. Второй момент — это, конечно же, работа системы радиоэлектронной борьбы Украины, которая за последние годы действует очень эффективно и частично может изменять координаты целей и, собственно говоря, изменять сами маршруты пролетов. Я не думаю, что на это можно отнести все три случая, но по крайней мере те беспилотники, которые залетают в Молдову, работают именно по такому принципу. В целом да, Россия готовится воевать с НАТО, но не сейчас и не завтра, ей нужны какие-то подготовительные меры. И одной из таких подготовительных мер является именно понимание, насколько далеко может зайти НАТО в уничтожении ударных беспилотников», - считает Жирохов.

Румынский политический аналитик Михай Исак полагает, что недавний инцидент подтверждает - Румыния больше не имеет дела с периодическими последствиями войны в Украине, а сталкивается с повторяющейся и все более опасной моделью поведения в сфере безопасности. «27 июля Министерство обороны Румынии обнаружило воздушную цель примерно в 36 километрах к востоку от Сулины и подняло в воздух два истребителя F-16. Беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Румынии, после чего пересек границу по Дунаю обратно в сторону Украины. Согласно последней официальной информации, он не был сбит, поэтому это событие не следует описывать как четвертый перехват. Однако этот инцидент произошел после того, как Румыния сбивала беспилотники три дня подряд — 24, 25 и 26 июля. Первый был уничтожен недалеко от Падины в уезде Бузэу после проникновения на румынскую территорию гораздо глубже, чем большинство предыдущих дронов. Второй был сбит недалеко от дельты Дуная, а третий — над территориальными водами Румынии, примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сулины. Беспилотник, сбитый 24 июля, позже был идентифицирован как аппарат типа «Шахед», используемый Россией в атаках против Украины. К 26 июля румынские власти зафиксировали 33 несанкционированных влета дронов с начала полномасштабного вторжения России. Самым непосредственным последствием станет более решительная военная позиция Румынии и НАТО в регионе Черного моря и Дуная. Следует ожидать увеличения количества патрулей истребителей, дополнительных систем радаров и радиоэлектронной борьбы, мобильных подразделений по борьбе с дронами и более тесной координации между Румынией, Украиной и союзниками по НАТО. Вторым последствием является растущий риск просчета. До сих пор Румынии удавалось перехватывать беспилотники без жертв среди гражданского населения. Но ситуация может кардинально измениться, если дрон ударит по населенному пункту, энергетическому объекту, порту, военному объекту или коммерческому самолету. В таком сценарии политическое давление на Бухарест и НАТО с целью предоставления гораздо более решительного ответа существенно возрастет. Нарушение воздушного пространства не влечет за собой автоматическую активацию Статьи 5 устава НАТО. Статья 5 применяется, когда союзники в каждом конкретном случае определяют, что произошло вооруженное нападение. Более оперативным политическим инструментом была бы Статья 4, которая позволяет стране-союзнику запрашивать консультации, когда ее территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой. Такие консультации могут привести к дополнительному военному развертыванию и коллективным мерам обороны. Проверяет ли Москва НАТО? По моей оценке, да — по крайней мере, по сути и по замыслу. Все же следует различать установленные факты и стратегическую оценку. Пока нет достаточных криминалистических доказательств, чтобы утверждать, что каждый беспилотник был намеренно запрограммирован на вход на румынскую территорию. Отдельные дроны могут отклоняться из-за технических проблем, навигационных ошибок или радиоэлектронной борьбы. Тем не менее после неоднократных нарушений и четырех дней вторжений подряд аргумент о том, что это лишь единичные несчастные случаи, становится все труднее поддерживать. Россия проводит крупномасштабные атаки беспилотников всего в нескольких километрах от территории НАТО и сознательно допускает возможность пересечения границы этими средствами поражения. Каждый такой инцидент может предоставить Москве сведения о зоне покрытия радаров Румынии и НАТО, времени реакции, процедурах командования, правилах применения силы и политической готовности использовать силу.