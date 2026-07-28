Италия хочет вернуться к атомной энергетике

Итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони готовит почву для возвращения Италии к атомной энергетике, от которой страна отказалась после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает Associated Press.

Правительство рассчитывает на новое поколение итальянцев, которые рассматривают атомную энергетику как источник электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода, инструмент в борьбе с изменением климата и способ укрепить стабильность энергоснабжения на фоне потрясений, вызванных войнами в Украине и Иране.