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Песков о разговоре Путина и Алиева

Италия хочет вернуться к атомной энергетике

14:58 471

Итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони готовит почву для возвращения Италии к атомной энергетике, от которой страна отказалась после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает Associated Press.

Правительство рассчитывает на новое поколение итальянцев, которые рассматривают атомную энергетику как источник электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода, инструмент в борьбе с изменением климата и способ укрепить стабильность энергоснабжения на фоне потрясений, вызванных войнами в Украине и Иране.

Эксперты отмечают, что правительство делает ставку на то, что такая поддержка смягчит позицию итальянцев, которые после событий 1986 года до сих пор воспринимают атомную энергию через призму риска и катастрофы и дважды отвергали возвращение к атомной энергетике на общенациональных референдумах. 

На следующей неделе парламент, как ожидается, одобрит инициированный правительством законопроект, устанавливающий правовые рамки для ядерных технологий нового поколения. После этого у правительства будет 12 месяцев на разработку исполнительных указов, которые будут регулировать лицензирование реакторов, стандарты безопасности, обращение с отходами и выбор мест размещения.

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