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Драка после победы Азербайджана над Португалией

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Эльмир Алиев, отдел спорта
14:58 2319

Юношеская (U-18) cборная Азербайджана по баскетболу одержала свою вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе «B», который проходит в Хорватии.

Сегодня в городе Риека Азербайджан одолел Португалию - 52:50. По ходу матча подопечные Эрхана Токера и Полада Гасанова уступали в счете. После третьей четверти наша команда проигрывала 31:37, отставала и по ходу четвертого периода, но смогла вырвать победу.

После матча между командами вспыхнула потасовка.

Напомним, ранее Азербайджан проиграл Польше и Исландии, а также обыграл Украину. После четырех матчей у нашей сборной 6 очков. Столько же у лидирующих Чехии и Польши, но они провели на игру меньше. Завтра Азербайджан сыграет с Чехией.

Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Остальные продолжат борьбу за места с 9-го по 22-е.

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