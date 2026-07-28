Танкер Carolina Bezengi (IMO 9224439) типа Suzemax, входящий в состав российского «теневого флота» и плавающий под флагом Камеруна, может стать причиной экологической катастрофы в водах Омана. Судно длиной около 275 метров и шириной 48 метров, построенное в 2001 году, 11 мая в российском порту Новороссийск было загружено примерно 1 миллионом баррелей нефти Urals и взяло курс на порт Сикка в индийском штате Гуджарат.

6 июня танкер в районе Аденского залива нарвался на магнитные мины и получил серьезные повреждения: его моторный отсек был затоплен, в результате чего он потерял управление и начал дрейфовать, а затем был унесен волнами к побережью Омана. После этого танкер сел на мель на скалистом выступе у острова Джазират аль-Киблия. Три дня спустя экипаж покинул судно.

Считается, что взрывы стали результатом диверсионной операции, проведенной украинскими спецслужбами, но Киев пока не прокомментировал ситуацию.

После инцидента спасательная служба Омана посетила танкер и обнаружила, что судно находится под угрозой разрушения. Оманские власти попытались связаться с владельцем танкера — компанией Rentoor Shipmanagement в Шанхае. Однако выяснилось, что у компании даже нет офиса, она зарегистрирована в обычной квартире, и на звонки там никто не отвечает.

Как пишет Maritime Executive, оманские морские власти провели повторное обследование судна на борту и отметили значительное ухудшение его состояния по сравнению с аэрофотосъемкой, проведенной неделей ранее. Наибольшую тревогу вызывает утечка сырой нефти.

23 июля Министерство транспорта, связи и информационных технологий Омана издало специальное распоряжение, требующее от владельца танкера убрать судно из района затопления в течение 24 часов. Однако никто это требование не выполнил. Согласно международным морским правилам, оманские власти не могут проводить спасательные операции или перегружать нефть с танкера на другое судно без разрешения судовладельца.

Согласно снимкам со спутников, в период с 2 по 13 июля на воде вокруг танкера появилось огромное коричневое пятно. Это свидетельствует о начале утечки нефти из судна в море.

Оманские власти заказали независимую оценку у ведущей спасательной компании, которая подтвердила опасное и ухудшающееся состояние судна.

Танкер находится под санкциями США, Великобритании и Европейского союза. Согласно международным нормам, компания, застраховавшая судно, обязана в таких случаях возместить ущерб окружающей среде. Однако ситуацию осложняет отсутствие страховки у танкера. Ожидается, что власти Омана подадут иск против компании Rentoor Shipmanagement, но очевидно, что судебные разбирательства будут длительными, а личность владельца судна остается неизвестной.