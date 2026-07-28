USD 1.7000
EUR 1.9327
RUB 2.1806
Подписаться на уведомления
Песков о разговоре Путина и Алиева
Новость дня
Песков о разговоре Путина и Алиева

Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы

наш обзор
Отдел информации
28 июля 2026, 22:34 2216

Танкер Carolina Bezengi (IMO 9224439) типа Suzemax, входящий в состав российского «теневого флота» и плавающий под флагом Камеруна, может стать причиной экологической катастрофы в водах Омана. Судно длиной около 275 метров и шириной 48 метров, построенное в 2001 году, 11 мая в российском порту Новороссийск было загружено примерно 1 миллионом баррелей нефти Urals и взяло курс на порт Сикка в индийском штате Гуджарат.

Танкер, входящий в состав российского «теневого флота», может стать причиной экологической катастрофы

6 июня танкер в районе Аденского залива нарвался на магнитные мины и получил серьезные повреждения: его моторный отсек был затоплен, в результате чего он потерял управление и начал дрейфовать, а затем был унесен волнами к побережью Омана. После этого танкер сел на мель на скалистом выступе у острова Джазират аль-Киблия. Три дня спустя экипаж покинул судно. 

Считается, что взрывы стали результатом диверсионной операции, проведенной украинскими спецслужбами, но Киев пока не прокомментировал ситуацию.

После инцидента спасательная служба Омана посетила танкер и обнаружила, что судно находится под угрозой разрушения. Оманские власти попытались связаться с владельцем танкера — компанией Rentoor Shipmanagement в Шанхае. Однако выяснилось, что у компании даже нет офиса, она зарегистрирована в обычной квартире, и на звонки там никто не отвечает.

Как пишет Maritime Executive, оманские морские власти провели повторное обследование судна на борту и отметили значительное ухудшение его состояния по сравнению с аэрофотосъемкой, проведенной неделей ранее. Наибольшую тревогу вызывает утечка сырой нефти.

23 июля Министерство транспорта, связи и информационных технологий Омана издало специальное распоряжение, требующее от владельца танкера убрать судно из района затопления в течение 24 часов. Однако никто это требование не выполнил. Согласно международным морским правилам, оманские власти не могут проводить спасательные операции или перегружать нефть с танкера на другое судно без разрешения судовладельца.

Согласно снимкам со спутников, в период с 2 по 13 июля на воде вокруг танкера появилось огромное коричневое пятно. Это свидетельствует о начале утечки нефти из судна в море.

Оманские власти заказали независимую оценку у ведущей спасательной компании, которая подтвердила опасное и ухудшающееся состояние судна.

Танкер находится под санкциями США, Великобритании и Европейского союза. Согласно международным нормам, компания, застраховавшая судно, обязана в таких случаях возместить ущерб окружающей среде. Однако ситуацию осложняет отсутствие страховки у танкера. Ожидается, что власти Омана подадут иск против компании Rentoor Shipmanagement, но очевидно, что судебные разбирательства будут длительными, а личность владельца судна остается неизвестной.

Звонок Сибиги Аракчи: Иран требует от Украины возместить ущерб
Звонок Сибиги Аракчи: Иран требует от Украины возместить ущерб обновлено 23:50
28 июля 2026, 23:50 1547
Нетаньяху доволен: провел «отличную» встречу с Трампом
Нетаньяху доволен: провел «отличную» встречу с Трампом фото; обновлено 22:55
28 июля 2026, 22:55 1749
Переговоры Зеленского и Трампа: новые детали
Переговоры Зеленского и Трампа: новые детали фото; видео; обновлено 22:10
28 июля 2026, 22:10 7313
В Иране устроили публичную казнь участников протестов
В Иране устроили публичную казнь участников протестов
28 июля 2026, 21:06 2149
Лига чемпионов: «Сабах» обыграл финнов и впервые в истории вышел в основной раунд еврокубков
Лига чемпионов: «Сабах» обыграл финнов и впервые в истории вышел в основной раунд еврокубков обновлено 20:51
28 июля 2026, 20:51 5147
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 3161
И Армения завоевала медаль на чемпионате мира в Баку
И Армения завоевала медаль на чемпионате мира в Баку
28 июля 2026, 19:21 3978
У Азербайджана уже три медали на домашнем ЧМ
У Азербайджана уже три медали на домашнем ЧМ обновлено 19:40
28 июля 2026, 19:40 2291
Трамп грозит уничтожить «ядерную гору» Ирана
Трамп грозит уничтожить «ядерную гору» Ирана обновлено 19:39
28 июля 2026, 19:39 3252
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
28 июля 2026, 18:46 1267
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
28 июля 2026, 18:23 3059

ЭТО ВАЖНО

Звонок Сибиги Аракчи: Иран требует от Украины возместить ущерб
Звонок Сибиги Аракчи: Иран требует от Украины возместить ущерб обновлено 23:50
28 июля 2026, 23:50 1547
Нетаньяху доволен: провел «отличную» встречу с Трампом
Нетаньяху доволен: провел «отличную» встречу с Трампом фото; обновлено 22:55
28 июля 2026, 22:55 1749
Переговоры Зеленского и Трампа: новые детали
Переговоры Зеленского и Трампа: новые детали фото; видео; обновлено 22:10
28 июля 2026, 22:10 7313
В Иране устроили публичную казнь участников протестов
В Иране устроили публичную казнь участников протестов
28 июля 2026, 21:06 2149
Лига чемпионов: «Сабах» обыграл финнов и впервые в истории вышел в основной раунд еврокубков
Лига чемпионов: «Сабах» обыграл финнов и впервые в истории вышел в основной раунд еврокубков обновлено 20:51
28 июля 2026, 20:51 5147
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 3161
И Армения завоевала медаль на чемпионате мира в Баку
И Армения завоевала медаль на чемпионате мира в Баку
28 июля 2026, 19:21 3978
У Азербайджана уже три медали на домашнем ЧМ
У Азербайджана уже три медали на домашнем ЧМ обновлено 19:40
28 июля 2026, 19:40 2291
Трамп грозит уничтожить «ядерную гору» Ирана
Трамп грозит уничтожить «ядерную гору» Ирана обновлено 19:39
28 июля 2026, 19:39 3252
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
28 июля 2026, 18:46 1267
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
28 июля 2026, 18:23 3059
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться