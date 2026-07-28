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Действия при чрезвычайных ситуациях: МЧС просвещает население

15:12 432

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям провели серию мероприятий, направленных на информирование населения о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, при участии специалистов Госслужбы пожарного надзора, Госслужбы надзора за маломерными судами и Госслужбы спасения на водах Бакинский региональный центр (РЦ) организовал мероприятия в детском соматическом санатории №6, расположенном в Гарадагском районе Баку, в городской поликлинике №6 Хатаинского района, а также в отделении талассемии Национального центра гематологии и трансфузиологии в Наримановском районе.

Сумгаитский РЦ провел мероприятия в парках, зеленых зонах и местах отдыха города Сумгайыт, а также в детском доме‑саде №27 города Хырдалан Абшеронского района. Гянджинский РЦ организовал встречи в психоневрологическом социальном учреждении №4 города Гянджа и в Гянджинском центре гигиены и эпидемиологии.

Муганский РЦ провел мероприятие в Управлении водоснабжения «Кюр» публичного юридического лица «Объединенная служба водоснабжения крупных городов». Карабахский РЦ — в детском доме‑саде №4 города Бейлаган. Северный РЦ — в представительстве главы Исполнительной власти Сиязаньского района по административному территориальному округу села Машриф. Аранский РЦ — в Центральной районной больнице Геранбоя.

Целью проведения мероприятий было донесение до граждан необходимых знаний о правилах поведения при возможных природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. В ходе встреч была предоставлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, о видах ЧС, характерных для Азербайджана, включая правила поведения при пожарах и землетрясениях. Было разъяснено назначение горячей телефонной линии МЧС «112», а также наглядно продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения. Мероприятия проходили в интерактивной форме, вопросы участников получили подробные ответы.

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