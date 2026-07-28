Приговор отцу стрелка из лицея «Идрак»

Согласно решению, отец подростка, Самир Ширинов, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 230 (небрежное хранение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Азербайджана. Он приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% из его ежемесячного дохода в пользу государства.

Бинагадинский районный суд вынес решение по делу отца А.Ш., обвиняемого в вооруженном нападении на учительницу в лицее «Идрак».

Напомним, вооруженный инцидент произошел 6 февраля этого года в лицее «Идрак». Ученик 10-го класса А.Ш. пришел в школу, где учился, с дробовиком, взятым из дома, и выстрелил в 29-летнюю учительницу математики Шахлу Керимову. В Бинагадинской районной прокуратуре по данному факту было возбуждено уголовное дело. Подростку предъявили обвинение по статье 29, 120.2.2 (покушение на убийство из хулиганских побуждений) УК Азербайджанской Республики.

Решением Бинагадинского районного суда А.Ш. было назначено 4-месячное содержание под стражей. В настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебное разбирательство по данному уголовному делу.