Инфантино и Трамп: в Конгрессе ждут объяснений от главы ФИФА

Международная федерации футбола (ФИФА) и ее глава Джанни Инфантино должны до 9 августа предоставить в Конгресс США информацию о контактах с американским правительством, в частности, с президентом Дональдом Трампом. Влиятельный депутат-демократ Джейми Раскин также потребовал лично от Инфантино явиться для дачи показаний в судебный комитет Палаты представителей, если тот будет находиться на территории Соединенных Штатов, сообщает агентство dpa.

63-летний Раскин является самым высокопоставленным демократом в судебном комитете Палаты, уточняет агентство. В случае успеха Демократической партии США на парламентских выборах в ноябре именно у него будут более высокие шансы занять пост председателя комитета.

Анонимный источник газеты The New York Times сообщил, что нынешние вопросы к руководству ФИФА впоследствии могут перерасти в официальные расследования.

Как отмечает dpa, в своем письме Раскин также указал, что ФИФА арендовала офисные помещения в нью-йоркском 58-этажном небоскребе «Трамп-тауэр», стоимость которых по рыночным ценам может составлять около $600 тыс. долларов в год. В сочетании с «нелепо фальшивой» премией мира это создает впечатление, что федерация надеется таким образом добиться от главы Белого дома и его администрации решений в свою пользу, написал конгрессмен.

Раскин потребовал предоставить список, в котором должны быть указаны все денежные переводы и подарки, переданные Трампу, его администрации, а также членам его семьи. Кроме того, ФИФА должна раскрыть всю переписку с правительством США по поводу цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года, которые неоднократно подвергались критике как непомерно завышенные. Кроме того, влиятельный демократ также хочет ознакомиться со списками посетителей офисов ФИФА в Майами и Нью-Йорке.

Джанни Инфантино выдвигают претензии в том, что он завоевал благосклонность президента США с помощью целого ряда сомнительных услуг. В частности, в декабре 2025 года Трамп под покровительством 56-летнего швейцарца был награжден внезапно учрежденной «премией мира ФИФА». Это случилось после того, как глава Белого дома возмутился неполучением Нобелевской премии мира.

Во время во многом скандального ЧМ-2026 раздавались критические замечания по поводу беспрецедентной отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после телефонного звонка Трампа Инфантино. То, что именно это позволило игроку выйти на поле в матче 1/8 финала против Бельгии, подтвердил сам Трамп. По версии ФИФА, это спорное решение было принято формально независимой дисциплинарной комиссией.