Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом…

Несмотря на серьезную западную помощь Украине, российско-украинская война переживает стратегический застой. В этой ситуации президент Зеленский произвел за последние две недели самую масштабную перестановку военного и гражданского руководства Украины, а НАТО пытается указать России — и словами, и действиями — на уязвимость Калининградской области. Это может привести и к расширению войны, и к мирным переговорам.

Апофеоз войны: горы трупов На днях украинский президент Зеленский завершил серию перестановок в гражданском и военном руководстве страны. У этого шага, разумеется, было много причин и мотивов, но одним из главных стала долговременная стагнация на фронте. В последние три года война превратилась в кровавую бойню за очень небольшие территории, не имеющие самостоятельного стратегического значения. Даже украинские источники писали, что в мае российские войска захватили 14 квадратных километров, а в июне — 84 квадратных километра. К середине июля украинская сторона заявила, что ей удалось вернуть 126 квадратных километров. Выискивать в разнице, составляющей считанные квадратные километры, признаки победы той или иной стороны смысла нет. Особенно, если принять во внимание потери. Зеленский в июле заявил о гибели 55 000 украинских военных, но даже западные эксперты из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорят о 100 000—140 000. Сторонники украинского руководства заявляют, что, несмотря на это, Киев добивается успеха, поскольку Москва потеряла аж 325 000 погибшими. Однако дело даже не в том, что все эти цифры выглядят взятыми из ниоткуда. Они противоречат цифрам обменов телами погибших: например, 16 июля 501 тело убитых украинских солдат было обменено на 31 тело погибших российских бойцов, месяцем ранее соотношение было таким же — 522 к 33. В последние годы число передаваемых россиянами тел погибших украинцев неизменно сильно превышает число встречно передаваемых тел российских солдат. Разумеется, это не значит, что соотношение общих потерь столь же чудовищно. Но, во-первых, это значит, что соотношение потерь все же складывается в пользу РФ. А, во-вторых, если у российской стороны обнаруживается большее количество тел солдат противной стороны, чем наоборот, то это свидетельствует о том, что имело место продвижение и погибшие были собраны на занятой территории. Потому даже за пеленой пропаганды народ видел, что на фронте успехов нет. В отличие от своего предшественника Валерия Залужного, Александр Сырский, руководивший армией с февраля 2024 года, ушел в среду в отставку, не снискав славы в народе. Залужный, напомним, ушел с поста главнокомандующего героем, после успешных операций, и сохраняет в опросах такую популярность, что может рассчитывать на президентское кресло.

Дроновый миф Но еще до отставки Сырского с должности министра обороны 15 июля пришлось уйти Михаилу Федорову. Он занял свой пост лишь в январе, но среди его главных военных достижений находится проект «Армия дронов», запущенный еще в 2022 году. И его увольнение сигнализирует о сомнениях в том, что ставка на БПЛА, которые продвигал Федоров, способна изменить стратегическое положение Украины. Об этом сказал и Сырский, ответивший своим критикам. Он начал с того, что напомнил — хоть его и называют генералом «старой школы», но именно он внес множество инноваций — начиная с недавнего расширения полномочий командиров корпусов и заканчивая созданием первых в мире Сил беспилотных систем. А после этого бывший главком предостерег: «Хотя на долю беспилотников сейчас приходится значительная часть уничтожаемых на поле боя целей, они не могут самостоятельно заменить все остальные рода войск... Для эффективного применения дронов необходима поддержка артиллерии, минометов, инженерных подразделений, средств ПВО, систем РЭБ и многих других элементов боевой системы». Разумеется, в нашем «обществе спектакля» зрелище и шоу заменяют собой трезвую оценку ситуации. Потому как крупный успех Киев и его союзники подали в начале месяца атаки дронов в течение 72 часов на 21 гражданское судно в Азовском море, причем только в одну ночь с 8 на 9 июля были атакованы и повреждены 12 танкеров и еще два гражданских судна. Польский официоз написал о «бойне российского флота». А Москва рассказывала о «мощном ударе» 41 баллистической ракетой по Киеву неделю назад, а затем стала гордиться снимками горящей Одессы. Но кроме гибели людей и разрушений это не дало ничего. Стороны добиваются этих успехов за счет эффекта внезапности, когда отбрасывают в сторону прежние нормы приемлемого. Стоит ли говорить, что это краткосрочные успехи (если вообще можно говорить об успехах в таких случаях), к тому же зачастую по «мягким» или откровенно гражданским целям? Примером могут быть удары украинских военных по сухопутной трассе между РФ и аннексированным Крымом (надо сказать, довольно неразборчивые удары) в мае-июне — россияне приняли меры против беспилотников, и трасса снова стала проходимой. С другой стороны, получив от США лицензию на производство ракет к «Пэтриотам», украинцы и их союзники будут эффективнее нейтрализовывать удары по городам. Но за это время погибнет множество людей, и в руины превратятся плоды десятилетий упорного труда.

Балтийский стратегический кошмар России и НАТО Впрочем, страны ЕС-НАТО ищут вне Украины возможности для действий, которые могли бы вывести конфронтацию с РФ из состояния стратегической стагнации, в которой даже миллиардные вливания и передача новейшей техники позволяют лишь держать фронт, но истощают людские ресурсы Украины. Одним из очевидных вариантов им представляется давление на Россию на Балтике. С военной точки зрения Балтийский регион представляет собой нагромождение настоящих стратегических кошмаров. Ведь не только НАТО будет крайне сложно защитить Литву, Латвию и Эстонию в случае столкновения с Россией, но и последней тоже будет чрезвычайно трудно оборонять Калининград. 1 июля президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с членами Совета безопасности, чтобы обсудить общественно-экономические вопросы и развитие Калининградской области. Кремль тем самым реагировал на действия соседних стран ЕС-НАТО в последние месяцы, которые, независимо от намерений каждого актора, в своей совокупности были направлены на демонстрацию уязвимости области. Они изобиловали громкой риторикой. Министр иностранных дел Литвы Будрис заявил о способности НАТО «стереть с лица земли» российскую ПВО и ракетные силы в Калининграде. А командующий люфтваффе ФРГ Хольгер Нойманн объявил о готовности воевать с Россией в любой момент, подчеркнув, что Калининградская область будет в списке приоритетных целей. Одновременно в июне страны НАТО провели на российско-польском пограничье масштабные учения «Отважный кабан 2026». Российские СМИ отметили, что, судя по особенностям этих маневров, ставится задача «перерезания единственной железнодорожной ветки, связывающей российский эксклав с основной территорией России», подготовки к морской блокаде и отсечения области от РФ. Все заняты Украиной Мы не знаем, что было на совещании в Кремле, но в остальном российские власти очень сдержанно реагировали на вышеописанную кампанию. В отличие от состоявшихся чуть ранее учений НАТО в Финляндии и Норвегии, по которым пресс-секретарь президента РФ Песков сразу же заявил, что «Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности», в отношении учений «Отважный кабан» высказался лишь замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Да и то, стараясь не поднимать лишнего шума. В кулуарах «Примаковских чтений» он в максимально дипломатичных формулировках сказал лишь, что «Россия отслеживает ход этих учений [...] и при необходимости готова принять меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности». Под стать ему была и реакция военных. Судя по масштабу их действий, они вообще ничего не стали предпринимать. Самые большие маневры с российской стороны на Балтике во время и после НАТОвских учений достигали размеров эскадрильи или пары корветов. Впрочем, это вписывается в картину довольно ограниченной военной активности РФ в данном районе. А между тем учениями НАТО стратегические изменения в окрестностях Калининграда не ограничиваются. Прямо сейчас Польша формирует две дивизии, механизированную и пехотную, у границ Калининградской области. А в конце июня НАТО передала ответственность за операции в Латвии и Литве от Многонационального корпуса «Северо-Восток» Немецко-голландскому корпусу, после чего в зоне ответственности первого остались лишь Северо-Восточная Польша и Литва. Это знаменовало собой усиление военного присутствия блока, поскольку те же силы стали отвечать за уменьшенный район у границ Калининграда.

В этой ситуации самые заметные действия в ответ российские власти предприняли на областном уровне. 29 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных создал министерство региональной безопасности. Оно должно заниматься среди прочего и вполне военизированными задачами, включая участие в охране границы и военных объектов, а возглавил его армейский полковник. Это беспрецедентный шаг, поскольку таких ведомств в России больше нигде нет. И это — вынужденный шаг, поскольку министерство создается за счет перераспределения ресурсов и персонала внутри областных структур. Бросив все силы на Украину, российское руководство ограничено в средствах на других направлениях. В этой ситуации отказ от более активных силовых ответов угрозам в отношении Калининграда (как, кстати, и соседней союзной Беларуси) восполняется все более громкими общими предостережениями со стороны некоторых российских политиков и придворных экспертов о возможности применения ядерного оружия. Фактически для обороны Калининграда и союзной Беларуси главным вариантом действий в случае конфликта с НАТО россияне выбрали постепенное ядерное сдерживание, начинающееся с тактического ядерного оружия и далее — вверх по лесенке апокалиптической эскалации. Тихая полублокада Калининграда Проблемы Калининградской области не сводятся к ее военной уязвимости в случае гипотетического конфликта со странами ЕС-НАТО. Из года в год нарастают трудности с обеспечением ее экономического развития и даже выживания, связанные с санкциями и ограничениями транзита со стороны соседних государств. Ведь она расположена на берегу Балтийского моря и граничит с двумя членами ЕС-НАТО, Литвой и Польшей, будучи отделенной узкой полоской литовской территории от союзной Беларуси. Соседние страны успешно ограничивают коммуникации с Калининградской областью автотранспортом и по железной дороге. Та же Литва после начала войны запретила перевозки для российской армии. А в прошлом году она сперва заставила российских граждан ездить в Калининград лишь с новым биометрическим загранпаспортом, а когда и это получилось, то взялась за критический транзит того же топлива. В ноябре Литва, сославшись на санкции ЕС, запретила перевозки продуктов для «Лукойла». Российские власти стерпели и эти действия. Калининградский губернатор даже выразил понимание (!) ограничений: «Автомобильным транспортом нельзя перевозить санкционные грузы. Это такой инструмент экономического давления на развитие нашего региона. Я понимаю, когда под санкции подпадает продукция, связанная с оборонно-промышленным комплексом. Но, к примеру, Белоруссия не может поставлять нам свою молочную продукцию». В ходе возникшего в июне дефицита топлива власти прямо с гордостью заверяли, что область полностью снабжается топливом по морю: «С логистикой проблем нет, продолжаем везти топливо морем». А ведь в случае с «Лукойлом» речь идет о крупнейшей российской корпорации, уход которой с маршрута тянет за собой и его упадок, и проблемы для других грузов. Тем более что ранее Литва практически закрыла транзит для промышленности соседней Беларуси (заставив ее полностью переключиться на использование российских портов).