За Ормуз готовы платить: Иран и Оман договариваются о цене

Один из раундов иранско-оманских переговоров состоялся на прошлой неделе в Тегеране. Участники договорились продолжить обсуждение.

Иран и Оман обсуждают соглашение о судоходстве в Ормузском проливе. В числе вопросов, которые требуют решения, — размер пошлины с судов западных стран за безопасный транзит по проливу, пишет ТАСС со ссылкой на посла Ирана в РФ Казема Джалали.

Также страны рассматривают предложение восстановить еще один маршрут через Ормуз, которым почти перестали пользоваться, когда США и Израиль начали военные действия против Ирана. Как передавало накануне агентство Bloomberg, сейчас используются северный путь (вдоль иранского побережья) и южный — с оманской стороны пролива. Третий маршрут пролегает между ними.

По сведениям агентства, работа над соглашением может завершиться уже в ближайшие дни.

Тем временем страны Персидского залива поддержали план, предусматривающий сбор Ираном добровольных платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в одной из стран Персидского залива.

По данным агентства, план был предложен Оманом и направлен на устранение перебоев в торговле нефтью, возникших после военных операций США и Израиля против Ирана.

В середине июля американский президент Дональд Трамп заявлял о планах ввести плату для судов, пересекающих пролив, в размере 20% от стоимости перевозимых грузов. Предполагалось, что за счет собранных средств США будут возмещать свои затраты на обеспечение безопасности в этом важном судоходном коридоре.

Позже Трамп сообщил, что предпочел пошлинам торговые сделки со странами Персидского залива. Он подчеркнул в комментарии прессе, что ни одно государство не должно собирать плату за использование Ормузского или любого другого пролива.