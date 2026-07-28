Может ли Иран ударить по Украине баллистикой?

Как пишут украинские СМИ, ранее в сети предупреждали о возможном ударе баллистики уже 28-29 июля, и именно эти заявления заставили чиновника отреагировать. По словам Коваленко, в настоящее время официальных данных о таких намерениях Тегерана нет, хотя технически ракетное оружие для подобной атаки у Ирана есть.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко 28 июля опроверг слухи о подготовке Ирана к ракетному удару по Украине в ближайшие дни.

Он подчеркнул, что речь идет именно об официально подтвержденной информации, а не о предположениях. Свое сообщение Коваленко опубликовал в своем Telegram-канале, чтобы остановить распространение манипулятивных слухов среди украинцев.

«Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть», — написал Коваленко.

Таким образом, чиновник разделил две вещи - техническую способность Тегерана применить баллистические ракеты и реальные официальные подтверждения намерений нанести удар именно по Украине. Коваленко подчеркнул, что второго пока нет.

Напомним, мониторинговые группы распространяли в Сети информацию о якобы возможном в ближайшее время ударе Ирана по Украине тремя баллистическими ракетами.