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Песков о разговоре Путина и Алиева
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Песков о разговоре Путина и Алиева

Пехлеви полон надежд: Перемены в Иране близки

16:46 168

Власти Исламской Республики Ирана сейчас в самой слабой позиции за все 47 лет существования ИРИ, заявил наследный принц Ирана Реза Пехлеви в интервью Reuters.

«Я думаю, мы очень близки к этому, и причина, по которой я так говорю, в том, что, прежде всего, режим сейчас слабее, чем когда-либо за все 47 лет. Не говоря уже о том, что с точки зрения легитимности он полностью утратил любую оставшуюся возможную легитимность в том смысле, что многие правительства на протяжении всех этих четырех десятилетий всегда следовали методу умиротворения в надежде на изменение поведения и таким образом каким-то образом способствовали легитимизации режима.

Долгое время я говорил: нам не нужна никакая интервенция, пусть иранский народ обретет силу. Я говорил об этом годами — дипломатия не работает, война — не решение. У вас остается только третий путь, и это — наделение властью народа Ирана. Это то, что я говорю по меньшей мере последние 20 лет по всей Европе и США.

Что изменилось — это то, что произошло 8 января. И тогда я сказал: смотрите, эта интервенция на самом деле может помочь спасти больше жизней, которые в противном случае... Так что это действительно вопрос попытки защитить больше жизней от гибели под этим режимом, который демонстрирует, что не имеет никаких пределов в том, как далеко он готов зайти, чтобы убивать собственных граждан», - сказал Пехлеви.

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