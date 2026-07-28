Аль Ануни обвинил Россию

Европейская служба внешних связей (EEAS) во вторник, 28 июля, вызвала временного поверенного России при ЕС в ответ на нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии и удара по почетному консульству Латвии в Украине. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар Аль Ануни.

«Сегодня мы вызвали временного поверенного России в EEAS», - сказал он, добавив, что российской стороне был выражен решительный протест в связи с «преднамеренным нарушением воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками».

По его словам, такие действия представляют собой «серьезную эскалацию», угрожают безопасности граждан Евросоюза, региональной стабильности и международному миру.

Брюссель также подтвердил «полную солидарность и поддержку» Румынии и Латвии.

Внешнеполитическая служба ЕС, по словам ее представителя, продолжит оказывать Украине поддержку и усиливать давление на Москву. Аль Ануни напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас уже представила новое предложение по дальнейшему усилению санкционного режима против России.