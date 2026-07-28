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Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков

Матч начался; обновлено 19:00
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:00 1861

В Куопио начался матч КуПС - «Сабах».

*** 18:40

Стартовые составы «Сабаха» и КуПС.

«Сабах»: Стас Покатилов, Тимотеуш Пухач, Рахман Дашдамиров, Стив Сольвет, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Кахим Паррис, Джой-Лэнс Миккельс.

КуПС: Йоханнес Крайдль, Клинтон Антви, Касим Нуу, Брахима Магасса, Аксели Пуукко, Валентин Гаск, Саику Турай, Томми Йири, Петтери Пеннанен, Боб Нии Арма, Хайме Морено.

*** 16:58

Сегодня в 19:00 по бакинскому времени в городе Куопио начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским КуПС и азербайджанским «Сабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Израиля во главе с Галом Лейбовицем.

В первом матче в Масазыре «Сабах», имея огромное преимущество и уйму моментов, умудрился выиграть лишь со счетом 1:0.

В случае победы над КуПС «Сабах» обеспечит себе историческое участие как минимум в основном раунде Лиги конференций. Для нового чемпиона Азербайджана это будет первое участие в осенней стадии еврокубков.

Победитель пары «Сабах» - КуПС в 3-м раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). В первом матче «Лех» выиграл в Дании со счетом 4:1.

Проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары «Левски» (Болгария) - «Университатя» (Крайова, Румыния). В первой игре «Левски» дома выиграл со счетом 1:0.

Напомним, «Сабах» в 1-м раунде прошел команду ТНС из Уэльса (2:0, 2:1). КуПС одолел «Вардар» из Северной Македонии (2:0, 2:3).

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