Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков

Сегодня в 19:00 по бакинскому времени в городе Куопио начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским КуПС и азербайджанским «Сабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Израиля во главе с Галом Лейбовицем.

В первом матче в Масазыре «Сабах», имея огромное преимущество и уйму моментов, умудрился выиграть лишь со счетом 1:0.

В случае победы над КуПС «Сабах» обеспечит себе историческое участие как минимум в основном раунде Лиги конференций. Для нового чемпиона Азербайджана это будет первое участие в осенней стадии еврокубков.

Победитель пары «Сабах» - КуПС в 3-м раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). В первом матче «Лех» выиграл в Дании со счетом 4:1.

Проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары «Левски» (Болгария) - «Университатя» (Крайова, Румыния). В первой игре «Левски» дома выиграл со счетом 1:0.

Напомним, «Сабах» в 1-м раунде прошел команду ТНС из Уэльса (2:0, 2:1). КуПС одолел «Вардар» из Северной Македонии (2:0, 2:3).