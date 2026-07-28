«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля

В наше время искусственный интеллект активно развивается, быстро проникая не только в гражданскую, но и в военную сферу. Помимо сверхдержав, таких как США и Китай, в вопросе внедрения ИИ в вооруженные силы не отстают и страны поменьше. В качестве примеров можно привести Украину и Израиль. Их военные конфликты стали отличным полигоном для тестирования, выявления преимуществ и недостатков ИИ-моделей в рамках настоящих и масштабных боевых действий.

Американская компания Palantir Technologies и Вооруженные силы Украины активно сотрудничают. В мае этого года теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с главой компании Алексом Карпом. После встречи Федоров заявил, что ИИ-инструменты уже используются Украиной для анализа, планирования ударов вглубь российской территории и работы с поступающими разведданными. В начале нынешнего года в Украине была создана цифровая платформа Brave1 Dataroom. В ее функции входят тестирование и обучение моделей искусственного интеллекта в военных целях на основе реальных данных с поля боя. Сам проект был запущен оборонным кластером Brave1 совместно с Министерством обороны Украины, Минцифры и Palantir Technologies. Согласно информации украинского минобороны, на начальном этапе платформа будет фокусироваться на разработке автономных технологий обнаружения и перехвата вражеских беспилотников. К примеру, те же надоевшие уже всем украинцам (да и жителям стран Ближнего Востока) иранские БПЛА типа Shahed. В ведомстве также отметили, что в момент массированной атаки беспилотников автономия, под которой подразумевается способность систем самостоятельно обнаруживать, распознавать и уничтожать воздушные цели, имеет критическое значение. Однако Киев опирается не только на сотрудничество с иностранными компаниями, стараясь также самостоятельно развивать сектор ИИ. На днях было объявлено, что под руководством Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины была создана ИИ-система «Маричка», названная в честь популярного в стране женского имени. Проект пока еще не дошел до финальной стадии разработки. Согласно начальнику института Юрию Кляту, зачастую командиру для принятия решения требуется от 6 до 12 часов и около 20 документов, в то время как «Маричка» должна сократить этот процесс до нескольких минут. Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины Андрей Лебеденко заявил, что элементы ИИ уже используются в БПЛА, радарах, системах управления вооружением, что также позволит ускорить обработку информации и другие военные процессы. Очевидно, что ИИ будет внедряться в украинскую армию и дальше.