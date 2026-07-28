США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»

Ситуация в Персидском заливе достигла точки кипения. По данным высокопоставленных источников агентства dpa в Исламабаде, Вашингтон готовится к решительному шагу: ограниченной наземной операции на территории Ирана.
Согласно докладам пакистанских спецслужб, президент США Дональд Трамп готов пренебречь предостережениями собственного генералитета. Аналитики, опираясь на данные военного мониторинга, приходят к неутешительному выводу: Белый дом рассматривает сценарий захвата прибрежных районов Ирана.
Конфликт, вновь вспыхнувший в июле из-за контроля над Ормузским проливом — «энергетической артерией» планеты, — перешел в фазу открытого противостояния. После того как иранские силы открыли огонь по судам в проливе, американская авиация ответила массированными бомбардировками южного побережья Ирана. Последние три ночи выдались подозрительно тихими, однако эксперты называют это не признаком деэскалации, а «затишьем перед бурей».
Пакистан и Катар, выступающие в роли посредников, пытаются удержать стороны от катастрофического шага. Однако пространство для маневра стремительно сужается. По информации из кулуаров, Тегеран больше не намерен довольствоваться временными перемириями — иранское руководство требует гарантий долгосрочного мира, отвергая любые «косметические» паузы в боевых действиях. Иранская сторона также не скрывает своей решимости заманить американцев в «Ормузскую ловушку». Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Акраминия в недавнем заявлении подчеркнул: вооруженные силы полностью готовы к отражению наземного вторжения.
Военные эксперты вторят иранским генералам, называя потенциальную операцию США «авантюрой с непредсказуемыми последствиями», мол, на иранской земле американские солдаты окажутся в «огненном мешке», под постоянным прицелом ракет и дронов.
Иранский общественный деятель, писатель и профессор Насер Карами, комментируя haqqin.az предупреждение пакистанской разведки, отметил, что «Ормузский пролив представляет собой уникальное геополитическое «бутылочное горлышко».
«В конфликтах, разворачивающихся в подобных стратегических точках, исход зависит не столько от объемов логистики или количества вооружений, сколько от занимаемых позиций: географических факторов, определяющих контроль над сушей и морем, структуры доступа и того, как именно нестабильность транслируется на мировые морские перевозки. Ярким историческим примером служит пиратство в районе Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря: на протяжении многих лет субъекты с ограниченными ресурсами могли поддерживать постоянную угрозу безопасности исключительно из-за стратегической уязвимости этих маршрутов. Несмотря на наличие в современном мире передовых систем мониторинга и безопасности, полное подавление таких угроз затруднено, поскольку сам «узкий узел» концентрирует риски, из-за чего последствия любых сбоев мгновенно распространяются на всю мировую торговлю. В случае с Ираном действует та же логика. КСИР способен поддерживать Ормузский пролив в состоянии относительной нестабильности не потому, что его военные возможности безграничны, а потому, что геополитическая роль пролива создает рычаги давления: любая угроза или нарушение работы немедленно сказываются на решениях судовладельцев, стоимости страхования и восприятии рисков», — сказал профессор.
Говоря о возможности Ирана противостоять наземной операции США, он отметил, что «цена человеческих жизней будут иметь решающее значение».
«Вопрос о способности КСИР сдержать наземное вторжение США не тождественен вопросу о том, приведет ли такая операция к достижению желаемых стратегических целей. Наземное наступление меняет саму природу конфликта и способно создать оперативное давление в прибрежных районах, что может вынудить Иран изменить свою позицию: сменить тактику или перенести акцент сопротивления на другие направления. Однако ключевым фактором для США остается расчет издержек, особенно в том, что касается человеческих потерь и их политических последствий.
Даже если американские войска технически способны провести наземную операцию, ее продолжение становится крайне затруднительным, как только потери начинают восприниматься как политически неприемлемые. В то же время иранское руководство может подходить к вопросу потерь с иной стратегической логикой, где целью является сдерживание и дезорганизация противника, а не минимизация жертв любой ценой. В результате наземная кампания превращается в нечто гораздо более сложное, чем простое уравнение «продвижение и контроль». Она требует от оккупирующей стороны справляться не только с военным сопротивлением, но и с факторами времени, общественными настроениями и политической выносливостью. В таких условиях даже незначительные потери могут стать стратегически дестабилизирующим фактором для США, поскольку они превращают военные успехи в тяжелое политическое бремя», — отметил Карами.
Наш собеседник считает, что наземная операция США вряд ли приведет к полному открытию Ормузского пролива: «Пролив — это не просто физическое пространство, которое становится безопасным сразу после установления контроля над прилегающими территориями. В таких узких местах нестабильность зависит не только от присутствия вооруженных сил, но и от восприятия рисков, практики страхования, политики судоходных компаний и предсказуемости ситуации в сфере безопасности в долгосрочной перспективе. Следовательно, даже если США возьмут под контроль часть прибрежных районов, неопределенность и ощущение угрозы могут сохраниться. Судоходные компании по-прежнему могут менять маршруты, задерживать рейсы или повышать стоимость перевозок из-за роста страховых премий и более осторожного планирования графиков. На практике полное открытие требует стабилизации на нескольких уровнях: реальная безопасность, восприятие этой безопасности и экономическая уверенность. Без такой многоуровневой стабилизации нестабильность может сохраняться даже при частичном тактическом контроле».
Карами также прокомментировал роль Пакистана в переговорах США и Ирана: «Что касается Пакистана, маловероятно, что его роль можно назвать «настоящим посредничеством» в классическом понимании. Подлинный посредник обычно обладает независимыми каналами доверия, реальными рычагами влияния на обе стороны и способностью брать на себя политические издержки, формируя результат, а не просто способствуя коммуникации. В данном случае Пакистан выполняет функции скорее канала для передачи сообщений и площадки для переговоров: он координирует процедурные вопросы, передает послания и обеспечивает административно-логистическую поддержку. При этом общая дипломатическая структура в значительной степени определяется интересами крупных внешних держав. Это делает Пакистан скорее промежуточной платформой, чем независимым посредником, способным выступать в роли балансира между Вашингтоном и Тегераном».