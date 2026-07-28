США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»

Ситуация в Персидском заливе достигла точки кипения. По данным высокопоставленных источников агентства dpa в Исламабаде, Вашингтон готовится к решительному шагу: ограниченной наземной операции на территории Ирана. Согласно докладам пакистанских спецслужб, президент США Дональд Трамп готов пренебречь предостережениями собственного генералитета. Аналитики, опираясь на данные военного мониторинга, приходят к неутешительному выводу: Белый дом рассматривает сценарий захвата прибрежных районов Ирана.

Конфликт, вновь вспыхнувший в июле из-за контроля над Ормузским проливом — «энергетической артерией» планеты, — перешел в фазу открытого противостояния. После того как иранские силы открыли огонь по судам в проливе, американская авиация ответила массированными бомбардировками южного побережья Ирана. Последние три ночи выдались подозрительно тихими, однако эксперты называют это не признаком деэскалации, а «затишьем перед бурей». Пакистан и Катар, выступающие в роли посредников, пытаются удержать стороны от катастрофического шага. Однако пространство для маневра стремительно сужается. По информации из кулуаров, Тегеран больше не намерен довольствоваться временными перемириями — иранское руководство требует гарантий долгосрочного мира, отвергая любые «косметические» паузы в боевых действиях. Иранская сторона также не скрывает своей решимости заманить американцев в «Ормузскую ловушку». Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Акраминия в недавнем заявлении подчеркнул: вооруженные силы полностью готовы к отражению наземного вторжения. Военные эксперты вторят иранским генералам, называя потенциальную операцию США «авантюрой с непредсказуемыми последствиями», мол, на иранской земле американские солдаты окажутся в «огненном мешке», под постоянным прицелом ракет и дронов. Иранский общественный деятель, писатель и профессор Насер Карами, комментируя haqqin.az предупреждение пакистанской разведки, отметил, что «Ормузский пролив представляет собой уникальное геополитическое «бутылочное горлышко».

«В конфликтах, разворачивающихся в подобных стратегических точках, исход зависит не столько от объемов логистики или количества вооружений, сколько от занимаемых позиций: географических факторов, определяющих контроль над сушей и морем, структуры доступа и того, как именно нестабильность транслируется на мировые морские перевозки. Ярким историческим примером служит пиратство в районе Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря: на протяжении многих лет субъекты с ограниченными ресурсами могли поддерживать постоянную угрозу безопасности исключительно из-за стратегической уязвимости этих маршрутов. Несмотря на наличие в современном мире передовых систем мониторинга и безопасности, полное подавление таких угроз затруднено, поскольку сам «узкий узел» концентрирует риски, из-за чего последствия любых сбоев мгновенно распространяются на всю мировую торговлю. В случае с Ираном действует та же логика. КСИР способен поддерживать Ормузский пролив в состоянии относительной нестабильности не потому, что его военные возможности безграничны, а потому, что геополитическая роль пролива создает рычаги давления: любая угроза или нарушение работы немедленно сказываются на решениях судовладельцев, стоимости страхования и восприятии рисков», — сказал профессор. Говоря о возможности Ирана противостоять наземной операции США, он отметил, что «цена человеческих жизней будут иметь решающее значение». «Вопрос о способности КСИР сдержать наземное вторжение США не тождественен вопросу о том, приведет ли такая операция к достижению желаемых стратегических целей. Наземное наступление меняет саму природу конфликта и способно создать оперативное давление в прибрежных районах, что может вынудить Иран изменить свою позицию: сменить тактику или перенести акцент сопротивления на другие направления. Однако ключевым фактором для США остается расчет издержек, особенно в том, что касается человеческих потерь и их политических последствий.