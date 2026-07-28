Охота на Моджтабу

По данным газеты, указанная операция длится уже определенный период. При этом конечной целью спецслужб является не физическое устранение иранского лидера, а подтверждение факта его выживания, оценка состояния здоровья и установление текущего местоположения.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и внешняя спецслужба Израиля «Моссад» ведут секретную операцию по поиску верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает The Times.

Как подчеркивает издание, после гибели отца Моджтаба Хаменеи не пользовался телефонной связью или компьютерной техникой. Это обстоятельство сводит на нет возможности электронной разведки.

В связи с этим спецслужбы США и Израиля полагаются исключительно на агентурную сеть внутри исламской республики. Предполагается, что выйти на след аятоллы удастся через курьеров, доставляющих ему бумажные послания. Именно на поиск этих посредников сейчас брошены усилия ЦРУ и «Моссад». Утверждается, что используется тактика, напоминающая операцию ЦРУ по поиску Усамы бен Ладена, когда ключом к успеху стало отслеживание сети курьеров.

«Единственный реальный способ найти Моджтабу — завербовать того, кто с ним контактирует. Но это необыкновенно сложно», — заявил экс-руководитель одного из подразделений «Моссада» Рами Игра. Эксперт не исключил, что местонахождение Хаменеи может быть известно лишь двум-трем высокопоставленным представителям Корпуса стражи исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада заподозрили в связях с израильской разведкой.