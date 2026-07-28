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Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом

Инара Рафикгызы
17:41 1326

Бывший директор Центральной больницы Сабирабадского района, 64-летний Гасан Гусейнов, привлечен к уголовной ответственности и в ближайшие дни предстанет перед судом.

Как сообщает haqqin.az, бывший директор обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере. Следствием установлено, что Г.Гусейнов, злоупотребив своими должностными полномочиями, присвоил более 186 тысяч манатов государственных средств. В отношении бывшего директора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он уже возместил часть причиненного ущерба.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Джавида Сафарли. Подготовительное судебное заседание назначено на 31 июля.

Г.Гусейнов был освобожден от занимаемой должности в марте этого года.

Отметим, что, по имеющейся информации, Гусейнов является свояком бывшего председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) генерал-полковника Сафара Мехтиева.

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