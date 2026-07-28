Новый посол Германии в МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28 июля принял нового чрезвычайного и полномочного посла Германии в Азербайджане Дирка Лёльке, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Согласно информации, посол Дирк Лёльке вручил Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-германских отношений, политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы энергетической безопасности, зеленой энергетики, промышленности, транспорта и коммуникаций, а также гуманитарного и культурного взаимодействия.

На встрече было отмечено, что недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию заложил основу нового этапа двусторонних отношений. Стороны также отметили важность Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства, создания Азербайджано-Германского делового совета, дальнейшего развития существующих механизмов сотрудничества и продолжения контактов на высоком уровне.