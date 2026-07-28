Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку

Орхан Хабибли (65 кг) в схватке за бронзу со счетом 6:5 победил Кунала Дагара из Индии и принес Азербайджану вторую медаль ЧМ.
*** 18:24
Первую медаль на домашнем чемпионате мира Азербайджану принес классик Омар Салманов (48 кг).
В схватке за бронзу он со счетом 7:1 победил грузина Георгия Чхиквадзе.
*** 18:18
На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается юношеский чемпионат мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.
Во второй день соревнований по греко-римской борьбе в финал среди представителей Азербайджана смогли пробиться Али Джавадлы (45 кг) и Абдуррахман Гусейнли (51 кг). Оба финала состоятся завтра. А Эльмир Черкезов (60 кг) поборется за бронзу.
Сегодня же золото оспорит Исфахан Гасанов (80 кг). Его соперником в финале будет иранец Алиреза Хассан Резаеи.
Также сегодня Омар Салманов (48 кг) в поединке за бронзу будет бороться с Георгием Чхиквадзе из Грузии, а Орхан Хабибли (65 кг) — с Куналом Дагаром из Индии.