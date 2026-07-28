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Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку

У Омара Салманова и Орхана Хабибли бронза; обновлено
Отдел спорта
19:03 643

Орхан Хабибли (65 кг) в схватке за бронзу со счетом 6:5 победил Кунала Дагара из Индии и принес Азербайджану вторую медаль ЧМ.

*** 18:24

Первую медаль на домашнем чемпионате мира Азербайджану принес классик Омар Салманов (48 кг).

В схватке за бронзу он со счетом 7:1 победил грузина Георгия Чхиквадзе.

*** 18:18

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается юношеский чемпионат мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.

Во второй день соревнований по греко-римской борьбе в финал среди представителей Азербайджана смогли пробиться Али Джавадлы (45 кг) и Абдуррахман Гусейнли (51 кг). Оба финала состоятся завтра. А Эльмир Черкезов (60 кг) поборется за бронзу.

Сегодня же золото оспорит Исфахан Гасанов (80 кг). Его соперником в финале будет иранец Алиреза Хассан Резаеи.

Также сегодня Омар Салманов (48 кг) в поединке за бронзу будет бороться с Георгием Чхиквадзе из Грузии, а Орхан Хабибли (65 кг) — с Куналом Дагаром из Индии.

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