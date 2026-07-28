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Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки

18:23 1072

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, саудовская Saudi Aramco, остановила нефтеперерабатывающий завод в Джазане мощностью 400 000 баррелей в сутки после атаки йеменских хуситов, произошедшей ‌в субботу, ‌следует из аналитической записки консалтинговой компании IIR, с ‌которой ознакомилось агентство Reuters.

Согласно записке, в результате ‌атаки повреждены комплекс интегрированной газификации с комбинированным циклом ‌и резервуарный парк предприятия. Aramco рассчитывает завершить ремонт и возобновить работу завода к 15 августа, говорится в документе.

НПЗ в Джазане — один из новых и передовых перерабатывающих комплексов Saudi Aramco. Расположен на побережье Красного моря в провинции Джазан, в 70 километрах от йеменской границы. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо с ультранизким содержанием серы. Комплекс интегрирован с терминалом на Красном море, что позволяет отгружать нефтепродукты непосредственно на международные рынки, минуя Ормузский пролив. Именно близость к границе делает его одним из самых уязвимых энергетических активов Саудовской Аравии.

Хуситы заявляли, что 25 июля нанесли скоординированные удары по объектам Saudi Aramco в Джазане и Янбу ракетами и дронами в ответ на саудовские авиаудары по Ходейде. Ранее хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, предупредив судоходные компании об опасности захода в саудовские порты и пригрозив атаками на нефтяную инфраструктуру королевства вдоль Красного моря.

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