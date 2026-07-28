Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, саудовская Saudi Aramco, остановила нефтеперерабатывающий завод в Джазане мощностью 400 000 баррелей в сутки после атаки йеменских хуситов, произошедшей ‌в субботу, ‌следует из аналитической записки консалтинговой компании IIR, с ‌которой ознакомилось агентство Reuters.

Согласно записке, в результате ‌атаки повреждены комплекс интегрированной газификации с комбинированным циклом ‌и резервуарный парк предприятия. Aramco рассчитывает завершить ремонт и возобновить работу завода к 15 августа, говорится в документе.