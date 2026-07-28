USD 1.7000
EUR 1.9327
RUB 2.1806
Подписаться на уведомления
Песков о разговоре Путина и Алиева
Новость дня
Песков о разговоре Путина и Алиева

По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана

18:46 441

Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения по законопроекту, который позволит президенту страны Дональду Трампу ввести дополнительные санкции против основных покупателей российских энергоресурсов, а также Ирана. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Согласно законопроекту, президент получает право вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить санкции. Главе государства также предоставят возможность ввести тариф в размере 500% на ввоз товаров из России.

Процедурное голосование по нему назначено на поздний вечер вторника. Законопроект продлевает действие санкций против Ирана и отдельно касается экспортеров российских газа и нефти.

На этой неделе в проект санкций внесли изменения, ограничивающие действие новых тарифных полномочий пятью годами, отмечает Bloomberg. Билль также продлевает действие закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года. Он предусматривает вторичные санкции для неамериканских компаний, которые ведут бизнес с Ираном.

Законопроект был представлен 17 июля. Среди прочего он включает обязательные ограничения в отношении президента России Владимира Путина, высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов и государственных предприятий.

Пакет санкций Сенат может принять уже на этой неделе, отмечает Bloomberg. Палата представителей при этом уже ушла на августовские каникулы, поэтому не сможет одобрить проект до сентября.

Закрытые переговоры Зеленского и Трампа
Закрытые переговоры Зеленского и Трампа видео; обновлено 19:19
19:19 2561
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков Матч начался; обновлено 19:00
19:00 1867
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
18:46 442
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
18:23 1075
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку У Омара Салманова и Орхана Хабибли бронза; обновлено
19:03 645
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
17:41 1330
Охота на Моджтабу
Охота на Моджтабу The Times
17:33 1700
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО Жирохов и Исак на haqqin.az
14:49 2742
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва?
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва? Абишев и Сабитов комментируют для haqqin.az
10:15 3968
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля Наш обзор
17:24 1037
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые ФОТО; ВИДЕО; обновлено 17:17
17:17 4379

ЭТО ВАЖНО

Закрытые переговоры Зеленского и Трампа
Закрытые переговоры Зеленского и Трампа видео; обновлено 19:19
19:19 2561
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков Матч начался; обновлено 19:00
19:00 1867
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
18:46 442
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
18:23 1075
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку У Омара Салманова и Орхана Хабибли бронза; обновлено
19:03 645
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
17:41 1330
Охота на Моджтабу
Охота на Моджтабу The Times
17:33 1700
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО Жирохов и Исак на haqqin.az
14:49 2742
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва?
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва? Абишев и Сабитов комментируют для haqqin.az
10:15 3968
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля Наш обзор
17:24 1037
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые ФОТО; ВИДЕО; обновлено 17:17
17:17 4379
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться