По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана

Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения по законопроекту, который позволит президенту страны Дональду Трампу ввести дополнительные санкции против основных покупателей российских энергоресурсов, а также Ирана. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Согласно законопроекту, президент получает право вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить санкции. Главе государства также предоставят возможность ввести тариф в размере 500% на ввоз товаров из России.

Процедурное голосование по нему назначено на поздний вечер вторника. Законопроект продлевает действие санкций против Ирана и отдельно касается экспортеров российских газа и нефти.

На этой неделе в проект санкций внесли изменения, ограничивающие действие новых тарифных полномочий пятью годами, отмечает Bloomberg. Билль также продлевает действие закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года. Он предусматривает вторичные санкции для неамериканских компаний, которые ведут бизнес с Ираном.

Законопроект был представлен 17 июля. Среди прочего он включает обязательные ограничения в отношении президента России Владимира Путина, высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов и государственных предприятий.

Пакет санкций Сенат может принять уже на этой неделе, отмечает Bloomberg. Палата представителей при этом уже ушла на августовские каникулы, поэтому не сможет одобрить проект до сентября.