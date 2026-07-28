Россияне массово скупают жилье в Армении

По словам одного из них, цены на аренду квартиры в Ереване за последние несколько месяцев выросли примерно на 30%. Cложившуюся ситуацию он объясняет «потоком вновь прибывающих россиян».

Спрос граждан России на съемное жилье в Армении резко вырос и уже сравним с показателями 2022 года, пишет «Верстка» со ссылкой на местных риэлторов.

Источник издания поясняет, что в последние несколько лет его услугами пользовались преимущественно уже живущие в Ереване эмигранты из РФ. В настоящее время около 80% его клиентов - россияне, которые недавно приехали в Армению или только собираются переехать.

Риэлторы в Армении рассказывают, что новая волна спроса началась после майских праздников и продолжает усиливаться. Часть клиентов ищет квартиры на конец августа и сентябрь. Один из собеседников «Верстки» утверждает, что переезжающие в страну россияне хотят покинуть РФ до выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Армения остается одним из наиболее доступных направлений для эмиграции из России. С 2017 года граждане РФ могут прилетать в Армению по внутреннему паспорту и получить в стране временный вид на жительство на основании работы, учебы, предпринимательской деятельности или семейных связей.