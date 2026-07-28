USD 1.7000
EUR 1.9327
RUB 2.1806
Подписаться на уведомления
Песков о разговоре Путина и Алиева
Новость дня
Песков о разговоре Путина и Алиева

Россияне массово скупают жилье в Армении

18:57 502

Спрос граждан России на съемное жилье в Армении резко вырос и уже сравним с показателями 2022 года, пишет «Верстка» со ссылкой на местных риэлторов.

По словам одного из них, цены на аренду квартиры в Ереване за последние несколько месяцев выросли примерно на 30%. Cложившуюся ситуацию он объясняет «потоком вновь прибывающих россиян».

Источник издания поясняет, что в последние несколько лет его услугами пользовались преимущественно уже живущие в Ереване эмигранты из РФ. В настоящее время около 80% его клиентов - россияне, которые недавно приехали в Армению или только собираются переехать.

Риэлторы в Армении рассказывают, что новая волна спроса началась после майских праздников и продолжает усиливаться. Часть клиентов ищет квартиры на конец августа и сентябрь. Один из собеседников «Верстки» утверждает, что переезжающие в страну россияне хотят покинуть РФ до выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Армения остается одним из наиболее доступных направлений для эмиграции из России. С 2017 года граждане РФ могут прилетать в Армению по внутреннему паспорту и получить в стране временный вид на жительство на основании работы, учебы, предпринимательской деятельности или семейных связей.

Закрытые переговоры Зеленского и Трампа
Закрытые переговоры Зеленского и Трампа видео; обновлено 19:19
19:19 2563
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков Матч начался; обновлено 19:00
19:00 1869
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
18:46 442
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
18:23 1077
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку У Омара Салманова и Орхана Хабибли бронза; обновлено
19:03 645
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
17:41 1330
Охота на Моджтабу
Охота на Моджтабу The Times
17:33 1700
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО Жирохов и Исак на haqqin.az
14:49 2742
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва?
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва? Абишев и Сабитов комментируют для haqqin.az
10:15 3968
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля Наш обзор
17:24 1037
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые ФОТО; ВИДЕО; обновлено 17:17
17:17 4379

ЭТО ВАЖНО

Закрытые переговоры Зеленского и Трампа
Закрытые переговоры Зеленского и Трампа видео; обновлено 19:19
19:19 2563
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков
Лига чемпионов: «Сабах» в шаге от исторического попадания в основной этап еврокубков Матч начался; обновлено 19:00
19:00 1869
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
По проекту сенатора Грэма: в США договорились о новых санкциях против России и Ирана
18:46 442
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
Нефтяной гигант остановил НПЗ после атаки
18:23 1077
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку
Исфахан Гасанов против иранца в финале чемпионата мира в Баку У Омара Салманова и Орхана Хабибли бронза; обновлено
19:03 645
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
Свояк Сафара Мехтиева предстанет перед судом
17:41 1330
Охота на Моджтабу
Охота на Моджтабу The Times
17:33 1700
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО
Россия прощупывает оборону Румынии. И готовится к войне с НАТО Жирохов и Исак на haqqin.az
14:49 2742
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва?
Сначала Алиев, теперь Токаев. Прислушается ли Москва? Абишев и Сабитов комментируют для haqqin.az
10:15 3968
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля
«Маричка» и «Лаванда». ИИ в армиях Украины и Израиля Наш обзор
17:24 1037
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые
В Японии обрушилось здание торгового центра: есть погибшие и раненые ФОТО; ВИДЕО; обновлено 17:17
17:17 4379
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться