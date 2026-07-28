Санкции против более 1600 компаний

Уточняется, что это будет самое большое число компаний, включенных ЕС в санкционный список в рамках одного пакета. По данным Bloomberg, совокупная годовая выручка этих предприятий превышает $20 млрд, число их сотрудников — 265 тыс. человек.

Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1,6 тыс. компаний, которые, как заявили в Брюсселе, связаны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой ограничений.

По информации агентства, новый пакет готовит Европейская служба внешних связей (EEAS). Работа над документом продолжается уже несколько месяцев. Bloomberg уточняет, что европейские чиновники пытаются включить в санкционные списки компании российского оборонно-промышленного комплекса, которые еще не попали под ограничения. При этом, отмечает издание, экономический эффект от нового пакета окажется менее значительным, чем у прежних ограничений против нефтяной отрасли и банковской системы.

Источники агентства сообщили, что проект предложат странам ЕС в ближайшие недели, чтобы у них было достаточно времени на изучение. Принять пакет планируется в октябре, когда состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

Принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций затронул нефтяную отрасль, рынок СПГ, банки, платежные системы и криптовалютную инфраструктуру.

Накануне Financial Times писала, что в Европе рассматривают новый подход к санкциям в отношении России. По данным газеты, европейские чиновники ищут способы ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето.