«Позитивная и продуктивная» встреча Трампа с Нетаньяху

«Обе встречи были позитивными и продуктивными», — сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Других подробностей состоявшихся переговоров она не привела.

Белый дом назвал «позитивными и продуктивными» состоявшиеся 28 июля встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В Белом доме завершилась встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, она длилась около часа двадцати минут.

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В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Нетаньяху прибыл в Белый дом через служебный вход. По информации Kan, это вызвано тем, что американская сторона не планирует контактов со СМИ. В частности, не будет ни брифинга, ни совместных заявлений Трампа и Нетаньяху.

12-й израильский телеканал отмечает, что встреча Трампа с Нетаньяху стала уже восьмой с момента его переизбрания на пост американского лидера.

27 июля перед вылетом из Израиля в США Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Трампом «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран».