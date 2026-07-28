Крупнейшая сделка в истории ФИФА. УЕФА недоволен: «Никто не имеет права продавать футбол»

Источники сообщили изданию, что ФИФА планирует продать долю, предположительно около 20–30%, в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу. Отмечается, что предварительные соглашения об условиях сделки, которая может оцениваться приблизительно в £15 млрд ($19,9 млрд), уже подписаны.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассматривает возможность продажи доли в чемпионате мира частным инвесторам. Об этом пишет The Telegraph.

The Telegraph также пишет, что администрация президента США Дональда Трампа была проконсультирована по этому поводу, а JP Morgan занимается этим процессом. Инфантино может стать комиссаром новой организации после окончания своего президентства в ФИФА в 2031 году.

По имеющейся информации, высокопоставленные представители ФИФА обсуждали сделку, которая предусматривает приобретение долей в 211 ассоциациях-членах. ФИФА будет владеть контрольным пакетом акций, а частные инвесторы смогут вкладывать средства в миноритарные пакеты акций.

По словам некоторых источников FT, Джошуа Кушнер, инвестор в сфере высоких технологий, чей старший брат Джаред Кушнер женат на дочери президента США Иванке Трамп, ведет переговоры о том, чтобы возглавить сделку через свой фонд Thrive Eternal.

Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал планы президента ФИФА продать доли в чемпионате мира частным инвесторам, сообщает ESPN.

«Это переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому крайне серьезно. То же самое относится и ко всем национальным футбольным ассоциациям. То же самое относится и ко всем заинтересованным сторонам: лигам, клубам, игрокам, болельщикам, правительствам и всем, кому небезразлично будущее игры. Душа и управление футболом — это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду», — говорится в заявлении УЕФА.

В УЕФА подчеркнули, что «никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не имеет права его продавать».