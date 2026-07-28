В Иране устроили публичную казнь участников протестов

По данным связанного с судебной системой Ирана информагентства Mizan и государственного агентства Fars, двое мужчин — Амирхоссейн Сафари Хоссейнабади и Абольфазл Сепахи Баджиани — были повешены на городской площади Малекшахра в центральной провинции Исфахан в присутствии местных жителей.

Оба входили в список 12 приговоренных к смертной казни после подавленных в начале года протестов. Выступления начались из-за экономических трудностей, но вскоре перешли в политическую плоскость. Иранские власти обвинили подсудимых в причастности к убийству в январе четырех боевиков сил «Басидж» и сотрудников спецподразделений, а также в поджогах и вандализме.

По сообщению Radio Farda, приговор был приведен в исполнение утром 28 июля, через несколько часов после того, как Маи Сато, специальный докладчик ООН по правам человека в Иране, заявила, что группа экспертов ООН призвала Тегеран немедленно остановить смертные приговоры в связи с протестами в Исфахане. В соцсетях были опубликованы видео, на которых, как утверждается, группа протестующих выступает против казни. Сообщалось также о столкновениях между протестующими и силами безопасности.

22 июля стало известно о казни Мехди Ханеки в тюрьме Гезель-Хесар в Карадже: его обвинили в принадлежности к вооруженной оппозиционной группировке. Как отмечает Radio Farda, Ханеки повесили на фоне голодовки около 1500 заключенных, также приговоренных к смертной казни, которые требовали прекращения убийств.