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Песков о разговоре Путина и Алиева

Европейские корабли у Ормуза теперь для Ирана «законная цель»

21:17 345

Европейские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут «законными целями» армии Ирана, заявил заместитель министра иностранных дел исламской Республики Казем Гарибабади, передает Fars.

«Любой европейский корабль, который захочет приблизиться к Ормузскому проливу, является законной целью», — сказал замминистра.

Он добавил, что Ормузский пролив стал «частью национальной безопасности Ирана» и представляет собой важный оборонный потенциал. По словам Гарибабади, пролив является ключевым «показателем успеха» Ирана в войне, а принимаемые в отношении него меры окажут долгосрочное влияние на безопасность страны.

«Если ситуация в Ормузском проливе вернется к прежнему состоянию, наш успех в войне будет неполным», — утверждает он.

26 июля МИД Ирана сообщил о прогрессе в переговорах с Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе после нескольких раундов консультаций в Тегеране. По их итогам, Оман предложил Ирану создать региональный механизм коллективного контроля над Ормузским проливом с добровольными сборами. При этом Гарибабади заявил, что Оман хотел привлечь «какую-то страну» для разминирования южной части пролива, «но мы не позволили».

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