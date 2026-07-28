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Песков о разговоре Путина и Алиева

Большие планы Турции и Ирака

21:42 146

Турецкая государственная нефтяная компания (Turkish Petroleum, TPAO) будет участвовать в разработке месторождений в Киркуке на севере Ирака. Это предусмотрено соглашением, подписанным в ходе визита в Анкару премьер-министра Ирака Али аз-Заиди, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Компания Turkish Petroleum получила право на участие в разработке месторождений в Киркуке. Подписанное сегодня соглашение является историческим шагом в сфере партнерства в энергетическом секторе», — сказал Эрдоган после переговоров с аз-Заиди.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар уточнил, что в соответствии с подписанным соглашением с компанией BP TPAO приобрела 15% акций BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL). «Благодаря этому партнерству TPAO будет участвовать в разработке месторождений в Киркуке, одном из важнейших регионов Ирака по добыче углеводородов. Компания будет сотрудничать с партнерами из BPECKL для ввода в эксплуатацию запасов, потенциально составляющих около 3 млрд баррелей», — написал Байрактар в соцсети X.

Эрдоган также сообщил, что Ирак взял на себя обязательство по поставке Турции 1 млн баррелей нефти в день, передают турецкие СМИ.

Министр транспорта Ирака Вахаб Салман Мухаммед заявил, что его ведомство приветствует участие турецких компаний в проекте «Дорога развития», а также в проектах по развитию аэропортов Мосула и Багдада, строительству крупного порта Фав.

Напомнив о визите министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу в Ирак на прошлой неделе, Мухаммед отметил, что в ходе переговоров были затронуты три основных вопроса, а главным пунктом повестки дня стал проект «Дорога развития». Мухаммед отметил, что проект «Путь развития» охватывает маршрут протяженностью около 1200 километров, пролегающий от Басры до границы с Турцией.

Он добавил, что как премьер-министр Ирака, так и он с удовлетворением восприняли участие турецких компаний в проекте аэропорта Мосула, а также выразили желание, чтобы они приняли участие в развитии международного аэропорта Багдада.

Сообщив, что третьим вопросом, рассмотренным на встрече, стал проект Большого порта Фав, Мухаммед отметил, что порт будет состоять из 100 причалов, при этом на данный момент завершено строительство 5 причалов и 5 площадок.

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