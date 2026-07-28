Звонок Сибиги Аракчи: Иран требует от Украины возместить ущерб

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой по поводу атаки на иранское судно в Каспийском море заявил, что обе стороны не стремятся к эскалации. По словам Аракчи, Сибига заверил его в том, что удар по иранскому судну в Каспийском море был непреднамеренным. «Иран также не стремится к эскалации, но дал понять, что любое нападение на наших граждан и интересы неприемлемо. Ущерб должен быть возмещен», — написал Аракчи в соцсети X.

* * * 21:56 Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, во время которого обсудил украинский удар по судну Ирана в Каспийском море. Сибига заявил, что позвонил Аракчи «для откровенного разговора»: «Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации».