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Песков о разговоре Путина и Алиева

Звонок Сибиги Аракчи: Иран требует от Украины возместить ущерб

обновлено 23:50
28 июля 2026, 23:50 1548

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой по поводу атаки на иранское судно в Каспийском море заявил, что обе стороны не стремятся к эскалации.

По словам Аракчи, Сибига заверил его в том, что удар по иранскому судну в Каспийском море был непреднамеренным.

«Иран также не стремится к эскалации, но дал понять, что любое нападение на наших граждан и интересы неприемлемо. Ущерб должен быть возмещен», — написал Аракчи в соцсети X.

* * * 21:56

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, во время которого обсудил украинский удар по судну Ирана в Каспийском море.

Сибига заявил, что позвонил Аракчи «для откровенного разговора»: «Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации».

«Я повторил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и их целью никогда не были атаки гражданских судов или людей, — сказано в сообщении Сибиги. — Наша задача — противодействие российской агрессии, которая является первопричиной всех подобных инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы».

Министр сообщил, что «подчеркнул необходимость воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации, а также прекратить всякую поддержку войны России против Украины».

«Эта война незаконна и должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира», — подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Ирана подтвердил в своем телеграм-канале, чтоговорил с Сибигой, однако не сообщил о подробностях переговоров.

25 июля Министерство иностранных дел Ирана обвинило Киев в нападении на торговое, по мнению иранцев, судно в Каспийском море. В результате, по словам представителей иранского МИД, погиб один моряк, еще один получил ранения. В тот же день президент Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Украина «достигла очень весомых результатов благодаря ударам большой дальности в районе Каспийского моря — в частности, по судам, которые использовались для перевозки военных грузов с участием Ирана».

Иранские власти назвали этот инцидент актом агрессии и заявили о намерении защищать свои национальные интересы и безопасность.

В течение первого года полномасштабной войны Иран предоставил России свои дроны типа «шахед», которыми армия РФ активно обстреливала Украину.

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