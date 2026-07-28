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Хуситы: Мы атаковали саудовский нефтяной танкер

28 июля 2026, 22:20 503

Боевики правящего на севере Йемена сепаратистского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal. Об этом сообщил в соцсетях представитель хуситов Яхья Сари.

По его утверждению, судно нарушило «морское эмбарго», введенное против Саудовской Аравии, и проигнорировало предупреждения. Удар был нанесен несколькими баллистическими ракетами. После атаки танкер был вынужден изменить курс, отметил Сари.

20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. За неделю до этого поддерживаемая Ираном группировка официально вышла из режима прекращения огня с королевством, действовавшего с 2022 года. Хуситы назвали блокаду ответом на удар «просаудовской коалиции» по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолета. С тех пор стороны атакуют критическую инфраструктуру друг друга почти каждый день.

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