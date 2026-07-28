Зеленский встретился с производителями HIMARS и Patriot

«Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin — одного из сильнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

По словам президента Украины, в ходе встречи обсуждалось «еще более активное развитие нашего сотрудничества — совместное производство и обмен технологиями. У Украины есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни. Говорили о наших совместных возможностях в отношении систем Patriot и других систем. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности по защите жизней».

В последние месяцы эксперты сообщают, что украинские специалисты разработали множество передовых технологий в области дронов, в которых заинтересованы западные производители.