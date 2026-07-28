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Прямой контакт Китая и хуситов

по данным Reuters
28 июля 2026, 23:28 414

Китай провел прямые переговоры с йеменскими хуситами о безопасном проходе своих танкеров через южную часть Красного моря после того, как поддерживаемая Ираном группировка объявила о блокаде портов Саудовской Аравии, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали источники, в том числе высокопоставленный представитель Ирана, Пекин обратился к хуситам напрямую с просьбой гарантировать безопасный проход для китайских танкеров. Китай стал одной из первых стран, вступивших в прямой контакт с хуситами по поводу прохода судов через Баб-эль-Мандебский пролив, отметили собеседники. Пекин стремится обеспечить бесперебойный экспорт нефти через саудовские терминалы на Красном море (прежде всего Янбу).

Путь на юг от Янбу в Азию через Баб-эль-Мандебский пролив занимает в среднем 16 дней. Если судно повернет на север к Суэцкому каналу, затем направится на запад и юг в обход Африки, путь займет 50 дней, отмечает Reuters.

Согласно данным компании Kpler, а также сервисов отслеживания судов LSEG и MarineTraffic, по меньшей мере четыре танкера с нефтью, загруженной в портах Саудовской Аравии, направились в Китай через пролив после того, как хуситы объявили о блокаде.

Пекин согласовывал проход каждого из них с хуситами в частном порядке, после чего обе стороны уведомили Иран, рассказали источники.

Однако два нефтяных супертанкера New Champion и New Prime, вышедших из Аденского залива, изменили курс из-за опасений по поводу безопасности прохода. New Champion должен был зайти в Янбу для погрузки нефти, а New Prime уже был загружен сырьем. Оператор этих судов — гонконгская компания Associated Maritime.

На минувшей неделе йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Позднее они утверждали, что нанесли удары по двум саудовским нефтяным танкерам — Encelia и Layla. По данным Reuters, крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco 27 июля приостановила работу НПЗ мощностью 400 тыс. баррелей в сутки после атаки хуситов. Она рассматривает возможность изменения маршрутов поставок нефти в Азию, сообщало агентство.

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