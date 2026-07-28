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Песков о разговоре Путина и Алиева
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Песков о разговоре Путина и Алиева

Лед тронулся: команда Трампа впервые приедет в Киев

28 июля 2026, 23:59 174

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер дали согласие на первый визит в Киев после переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Команды Трампа и Зеленского рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в течение ближайших двух недель, сообщил корреспондент FT Кристофер Миллер в соцсети X. Точную дату стороны пока не определили, планы еще могут измениться, добавил он. Уиткофф и Кушнер ранее не посещали Киев.

За неделю до встречи с Трампом Зеленский провел телефонные переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсудили возобновление мирного процесса и договорились продолжить контакты между украинской и американской делегациями.

В начале июля The New York Times писала, что Уиткофф и Кушнер готовы к поездкам в Россию и Украину, однако не намерены проводить визиты только ради публичного эффекта и ждут условий для продвижения переговоров.

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