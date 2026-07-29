Атаки Украины парализовали экспорт зерна в России

Три крупных российских зерновых терминала на Черном море ограничили прием грузовиков с зерном после участившихся атак украинских беспилотников на суда и портовую инфраструктуру РФ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В частности, приемку зерна, доставляемого автотранспортом, остановили Новороссийский КСК, Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (ЗТКТ).

Агентство отмечает, что зерновые порты на Азовском море остановились около двух недель назад – после того, как российские власти ввели ограничения на проход судов через Керченский пролив.

С 22 июля власти РФ запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов, и число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты РФ, резко снизилось.

На этом фоне, отмечает агентство, экспорт российской пшеницы в июле упал до минимума с 2017 года. На треть ниже, чем в том же месяце годом ранее, и вдвое меньше среднего показателя для июля за последние пять лет.

По словам источников Reuters, власти РФ обсуждают возможность перенаправить зерно в балтийские порты, которые пока принимают его без ограничений. Также рассматривается маршрут через Каспийское море, но он в основном используется для поставок в Иран и уязвим из-за войны на Ближнем Востоке.