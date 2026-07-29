«Пурга» и «лживая провокация»: Медведев все опровергает

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слухи о возможной мобилизации в России ближайшей осенью не соответствуют действительности.

По сообщению «Интерфакса», Медведев заявил, что контракт о прохождении военной службы за шесть месяцев 2026 года заключили около 200 тыс. человек.

Прошлым летом он сообщал, что с января по начало июля 2025 года контракт подписали более 210 тыс. человек.

Медведев также отверг сообщения о возможной новой волне мобилизации. По его словам, подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью и являются элементом информационной кампании. «Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — подчеркнул Медведев.

Слухи о новой мобилизации в России циркулируют несколько месяцев. О вероятности подобного сценария писали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Мобилизацию в России также не исключали европейские чиновники.